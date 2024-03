Verstappen da clases de velocidad en la qualy y se queda con la ’pole’ en el GP de Arabia Saudita

Como ya es costumbre, este viernes, el neerlandés Max Verstappen volvió a demostrar por qué es el piloto a vencer en la Fórmula 1, luego de arrasar en la ‘qualy’ del Gran Premio de Arabia Saudita y quedarse con la ‘pole position’ de cara a la carrera de este sábado.

De esta manera, ‘Mad Max’ consiguió su ‘pole’ n°34 para su palmarés y la segunda de la temporada 2024,

Cabe consignar que el segundo lugar fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el tercer puesto para el compañero de equipo de Verstappen, el mexicano Sergio Pérez.

El español Fernando Alonso, por su parte, se quedó a 374 milésimas del neerlandés. El doble campeón mundial asturiano saldrá cuarto, desde la segunda fila y al lado de ‘Checo’.

Desde la tercera lo harán los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri -quinto este viernes- y el inglés Lando Norris; una fila por delante de los Mercedes de los ingleses George Russell -séptimo en la calificación- y el séptuple campeón mundial, Lewis Hamilton.

El japonés Yuki Tsunoda (RB) saldrá noveno, desde la quinta hilera; en la que lo acompañará el canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso. En una carrera prevista a 50 vueltas, para completar un recorrido de 308,4 kilómetros.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN JEDDAH! 🤩

Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row. Sergio Perez finishes third. #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/O0BppVYlHu

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024