Carlos Sainz se retira de Arabia Saudita y será operado de urgencia: lo reemplazará un debutante en F1

Un grave problema enfrenta Ferrari en el GP de Arabia Saudita, todo esto luego de que Carlos Sainz presentara problemas para competir en el circuito Jeddah Corniche y se descartara su participación en la segunda fecha de la temporada en la Fórmula 1.

El español deberá ser operado de urgencia debido a una apendicitis que lo ha aquejado durante todos los dias previos a la competencia que los piltoos han pasado en suelo ‘árabe’.

En su lugar, hará su debut en el ‘Gran Circo’ Oliver Bearman, quien reemplazará a Sainz en el monoplaza de Ferrari.

“La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación”, concluye el mensaje de la ‘Scuderia’ sobre el madrileño, que fue tercero en la primera prueba de la temporada, el Gran Premio de Baréin, y que en la jornada de entrenamientos del jueves salió a la pista con fiebre, pese a lo cual fue sexto y séptimo en las dos sesiones.

La información fue confirmada por la propia Fórmula 1.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.

As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.

The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024