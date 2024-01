Cornejo roza la victoria y Quintanilla decimosexto: chilenos lucharon en etapa 10 del Rally Dakar

A punto del triunfo. El chileno José Ignacio Cornejo (Honda) rozó el triunfo en la etapa 10 del Rally Dakar al ubicarse a tan solo dos segundos del estadounidense Ricky Bravec en la ciudad de Al-Ula.

El nacido en Iquique cronometró 03 horas, 51 minutos y 41 segundos en la antepenúltima jornada de la competencia, acercándose al podio y recortando distancias el francés Adrien Van Beveren, tercero en la tabla general.

Con el positivo resultado conseguido, Nacho se posiciona a tan solo dos minutos y dos segundos del galo y a 2 minutos y 56 segundos de la segunda posición de las motos en el Dakar.

Pablo Quintanilla, por su parte, no pudo repetir su gran actuación en la novena y con 4 horas, 1 minuto y 35 segundos, remató en el decimosexto puesto, mismo lugar que tiene en la general.

Esta décima etapa, la antepenúltima del Dakar, tuvo un inicio y un final común, la ciudad de Al Ula, pero entre medias 612 kilómetros, 371 de los cuales fueron de especial, que tenían un alto valor de cara a la etapa de este jueves, la más difícil de cuantas quedan por delante, puesto que será un territorio lleno de piedras y en el que abrir pista será muy complicado.

🏁 Stage 🔟 – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Ricky Brabec

🥈 Nacho Cornejo

🥉 Adrien van Beveren

It's a big result for Brabec on the top step of an all Honda podium as he opens up a 10'54" advantage in the overall standings 🔝

See the full results and standings here 👉… pic.twitter.com/pwdPDRK7U0

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2024