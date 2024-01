Quintanilla tercero y Cornejo fuera de podio: dispar suerte de chilenos en novena etapa de Rally Dakar

Con una racha que consolidó su gran nivel en la octava etapa del Rally Dakar, José Ignacio Cornejo arribó a la novena con esperanzas de seguir subiendo en la general, pero tuvo que conformarse con un séptimo puesto.

Fue el francés Adrien van Beveren (Honda) quien se llevó su segundo triunfo del Dakar 2024 en la jornada 9 de las motos en el rally, en la que el estadounidense Ricky Brabec (Honda) acabó segundo, pegó un zarpazo a la general y se puso con 7 minutos y 9 segundos sobre el Ross Branch (Hero).

Tras su tirunfo, Van Beveren le sacó más de diez minutos al chileno Cornejo (Honda), hasta este martes tercero. Con el desfavorable resultado sellado, el rider nacional se aleja de la cima al estar a casi catorce minutos de distancia, pero nada es imposible para el iquiqueño.

Sin embargo, la novena etapa le sonrió a Pablo Quintanilla, chileno de Honda que sacó la cara por Sudamérica al rematar tercero, a 4 minutos y 29 segundos del lider francés en la mencionada instancia.

A pesar del favorable resultado, ‘Quintafondo’ sigue muy distanciado del top 10 de la competencia, esto, luego de lamentablemente lidiar durante varias jornadas consecutivas con averías e incluso, quedándose sin gasolina en medio del desierto.

Esta novena etapa recorrió un total de 639 kilómetros, 417 kilómetros de ellos cronometrados, entre las ciudades de Ha’il y Al Ula, desde donde los pilotos tomarán la salida de la próxima etapa, de 612 km, este próximo miércoles en la antepenúltima jornada del Dakar 2024.

