La advertencia de F1 a Verstappen y Alonso tras críticas al calendario: "Si no quieren correr..."

El calendario de la Fórmula 1 de la actual temporada es el más largo que se ha visto en mucho tiempo, luego de sumar 24 Grandes Premios, algo que han catalogado pilotos como Max Verstappen y Fernando Alonso como “asfixiante”, y se rumorea que para el 2026 se sumen más.

Esto ha desatado la molestia de los dos referentes de la mejor categoría de motor en el mundo del deporte, pero sus declaraciones han llegado hasta la cúpula de la Fórmula 1, quienes no están contentos con la postura de los emblemáticos pilotos y han lanzado una especie de ‘amenaza’ para el actual tricampeón de la F1 y el asturiano de Aston Martin.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, fue categórico en sus declaraciones recogidas por Marca, en donde sentenció que “creo que 24 (GPs) es el número óptimo por ahora. La buena noticia para este año es que me he comprometido con los equipos y el promotor a anunciar el calendario mucho antes de lo habitual, para que todos estén preparados”.

Posteriormente, apuntó directamente contra Verstappen y Alonso, emblemas de las críticas contra el “extenso” calendario de la Fórmula 1.

Con relación a esto, Domenicali golpeó la mesa y aclaró que “nadie está obligado a quedarse en la Fórmula 1 si no está a gusto con esta decisión”.

“Creo que 24 es mejor que 12. Si quieres pilotar aquí, puedes hacerlo todos los días, si no quieres correr en la Fórmula 1, no tienes que hacerlo”, deslizó.

Complementando sus dichos, enfatizó que los comentarios del neerlandés y del asturiano son egoístas, porque los aficionados quieren los máximos fines de semana posibles y la F1 se debe a sus aficionados.

Fue ahí donde aseguró que “es una cuestión de respeto hacia la afición, porque quieren verlos competir. Es algo que es nuestra responsabilidad, ante todos nuestros aficionados, ante nuestros socios, ante nuestros promotores, nuestros patrocinadores y nuestros intermediarios”.

“Es la magia del deporte en el que vivimos porque necesitamos héroes que disfruten lo que hacen. Y seguro que lo disfrutan”, finalizó.

Ahora, siguiendo con el calendario actual de la Fórmula 1 la siguiente parada es el GP de Miami, escenario que recibirá a los mejores pilotos del ‘Gran Circo’ el 5 de mayo.

