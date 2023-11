Leclerc lamenta segundo lugar en Las Vegas y se resigna con Verstappen: "Es lo mejor que podía lograr"

El piloto de Ferrari analizó la carrera nocturna en el GP de Las Vegas y se rindió ante el dominio de 'Mad Max'.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se mostró “decepcionado” por terminar segundo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, aunque, reconoció que “era lo mejor” que podía lograr.

“¡Vaya carrera! Estoy decepcionado por terminar segundo, pero era lo mejor que podíamos conseguir”, aseguró el piloto tras el triunfo del neerlandés Max Verstappen.

Y en la misma línea, agregó: “La salida fue complicada porque Max me echó fuera al perder agarre. Éramos fuertes, pero tuvimos mala suerte con el último coche de seguridad, no paramos y fue difícil luchar con los neumáticos desgastados”.

Un Leclerc que ponderó la vuelta, 41 años después, de la F1 a las Vegas.

“Lo he disfrutado. Necesitábamos este segundo puesto después de como empezó el fin de semana. No hay mejor carrera para ser la primera en Las Vegas. Siento una gran energía en la ciudad, He disfrutado mucho”, valoró.

Antes de finalizar, Leclerc se mostró entusiasmado por el espectáculo que brindó la F1 en la ciudad estadounidense.

“Seguro que todo el mundo se ha entretenido mucho. Deberíamos tener más carreras como esta porque se disfrutan demasiado”, cerró.