Red Bull brilla en Las Vegas: Verstappen se impone en la carrera nocturna y ’Checo’ vuelve al podio

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó en el GP de Las Vegas de Fórmula 1 su decimoctava victoria de la temporada, al imponerse al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al mexicano Sergio Pérez (Red Bull) en una carrera en la que tuvo que luchar hasta las últimas vueltas para extender su dominio.

La ciudad de Las Vegas, que se caracteriza por su actividad nocturna en los casinos, la tuvo también el circuito ‘construido’ por sus calles y volvió, 41 años después, a acoger la Fórmula 1 con una carrera llena de adelantamientos que compensó los problemas con el alcantarillado con el que arrancó el viernes.

En una salida en la que Verstappen hizo larga la primera curva y obligó a Leclerc a irse fuera, que mereció solo una sanción de 5 segundos según el criterio de los comisarios, fue ese primer giro en el que los dos primeros españoles se complicaron sus opciones.

Tanto Fernando Alonso (Aston Martin) como Carlos Sainz (Ferrari) trompearon en el primer giro de la salida, fruto del poco agarre por la baja temperatura del asfalto de Las Vegas.

Alonso tuvo una buena reacción en los primeros metros, pero al frenar por el interior los neumáticos no le respondieron como esperaba, se fue largo, perdió la parte trasera del coche y trompeó. Cruzado en la pista, el finés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) chocó con su alerón delantero ‘Checo’ Pérez no pudo esquivar a ambos monoplazas.

Incidente que hizo que los tres tuvieran que parar por boxes tras la primera vuelta. Como lo hizo un Sainz, que también entró largo en la curva 1, y tocó el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

La carrera cumplió con lo prometido. Facilidad para adelantar en la larga recta de 1,9 kilómetros, propiciada también por haber varios pilotos fuera de posición. Además, en esta ocasión, la lucha llegó a la primera posición.

Verstappen, acostumbrado, menos en el GP de Singapur, a dominar con facilidad, se vio en dificultades por los cinco segundos de sanción y, sobre todo, por el desgaste en sus neumáticos.

En la vuelta 16, Leclerc le adelantó y el neerlandés tuvo que parar en boxes por su alta degradación. Cumplió con la sanción de tiempo que le hizo salir undécimo, en tráfico y detrás del británico George Russell (Mercedes), que, cuando intentó defender su lugar en la vuelta 25, tocó a Max y provocó que saliera el segundo coche de seguridad de la noche de Las Vegas.

Por decimoctava vez, de 21, fue Max Verstappen el que se hizo con la victoria el domingo. Bandera de cuadros y el titular de siempre, pero diferente en su consecución.

La sanción de cinco segundos y el tráfico le hizo sudar para obtener la victoria, con el mencionado coche de seguridad, que reagrupó a la parrilla, ayudándole en su caza a un Leclerc al que adelantó en la vuelta 37, de 50, en la curva 14, donde se vieron la mayoría de los adelantamientos.

Un piloto monegasco que, de nuevo, firma un gran sábado pero cae el domingo. De 24 veces que ha salido en primera posición, solo ha logrado ganar en cinco. En Las Vegas engordó esta estadística que persigue al de Ferrari que se fue, al menos, con el buen sabor de boca de arrebatarle el segundo lugar a Pérez en la última vuelta.

Un piloto mexicano que vio como, de nuevo, perdía una plaza en los últimos metros, como le ocurrió con Alonso en Brasil.

Por su parte Carlos Sainz pudo reponerse de la sanción de 10 segundos que recibió el viernes por cambiar la batería después de que una tapa de alcantarilla destrozase el fondo de su Ferrari.

Abu Dabi, en siete días, espera para dar el banderazo final a la temporada de Fórmula 1.

