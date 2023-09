"Si corriera contra mi versión de 2006, ganaría": el orgullo de Alonso por su presente en Aston Martin

El piloto español aseguró estar en el mejor momento de su carrera, en cuanto a técnica, inteligencia y madurez deportiva.

A sus 42 años, el español Fernando Alonso sigue dándolo todo en el Mundial de la Fórmula 1, pese al notorio dominio del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Hoy en Aston Martin, el piloto asturiano ve con buenos ojos lo que va y lo que se viene de esta temporada, enfatizando en su mejoría y madurez como deportista.

En conversación con diario Marca, el ‘Nano’ evaluó su presente como piloto y qué aspectos ha adquirido a través de los años.

“Me he convertido en un piloto más completo. Diferentes coches, competir en varios formatos de carrera y aplicar diversas técnicas de conducción me han permitido comprender aún mejor la filosofía del automovilismo. Hoy sé leer mejor una carrera. Sé cuándo atacar y cuándo no. Cuando empecé, la gestión de los neumáticos apenas tenía importancia. Hoy sí… Veo cómo la tecnología está cambiando el juego”, reconoció el exintegrante de Alpine.

En la misma línea, Alonso se comparó con su versión de 2006, temporada en la que logró su segundo título mundial tras coronarse en siete carreras y subirse a 14 podios, y demostró que su confianza sigue a tope.

“Con las paradas en boxes de hoy en día, se trata de aparcar al centímetro. Con las paradas para repostar como eran, no importaba. Estabas parado diez segundos de todos modos por el repostaje. Si tuviera que correr contra el Alonso de 2006, le ganaría exactamente por esos detalles“, explicó.

Por su parte, el español optó por no dar pistas de su futuro fuera de las pistas y recalcó sus deseos de volver a conquistar la Fórmula 1 o, por lo menos, competir por el trono hasta las últimas carreras.

“Sé que no tengo para siempre, pero mientras haya un 1% de posibilidades de volver a ganar el título, seguiré adelante como piloto. Y si no funciona, tal vez lo haga en un papel fuera del coche”, sentenció.