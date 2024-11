Un espeluznante K.O. se vivió en un estelar combate de UFC Macau femenina, luego de que una de las combatientes arremetiera con una violenta patada entre el mentón y cuello de su adversaria, obligándola a salir en camilla.

Todo se vivió en un combate este fin de semana en el certamen que se disputa en China, momento en que Ming Shi, impactó a Feng Xiaocan, quien cayó inconsciente a la lona, momento en donde volvió a recibir impactos antes que el juez terminara el combate.

Si bien Feng Xiaocan comenzó el combate como favorita y fue dominando la pelea durante los dos primeros asaltos, todo cambio en el tercer round, cuando Shi se las arregló para conectar una devastadora patada alta que impactó de lleno en la mandíbula de su rival.

El golpe dejó inconsciente a una Xiaocan, que todavía recibió varios ‘martillazos’ de parte de Ming, hasta que el árbitro se abalanzó sobre la contendiente para evitar una peor lesión, ya que Feng ya estaba fuera de combate.

Fue ahí donde ingresaron rápidamente los servicios de urgencias, momento en que Feng Xiocan estuvo 4 minutos tendida en el suelo.

Debió ser retirada en camilla y trasladada de urgencia directamente al hospital.

Fue el comentarista, Aaron Bronsteter, quien tranquilizó a todos al asegurar que “ella está moviendo todas las extremidades y hablando, no hay fracturas ni lesiones en el cuello, la visualización preliminar de una tomografía computarizada parecía buena”.

Informaciones confirmadas por la UFC Macau, quienes también detallaron que Feng despertó sin saber que había disputado la pelea.

Out of precaution, Feng Xiaocan will be transported to a nearby hospital after her defeat at #UFCMacau pic.twitter.com/SUJTenwwOg

— ESPN MMA (@espnmma) November 23, 2024