El chileno Ignacio ‘Jaula’ Bahamondes hizo alucinar a todo el país al firmar una de sus mejores actuaciones dentro del octágono de la UFC, al vencer por nocaut durante la noche del sábado al mexicano Manuel Torres.

En un combate parejo, en el tercer minuto el peleador nacional conectó un derechazo que parecía dejar sin opciones a su rival que, de igual manera, resistió en el piso.

Sin embargo, el aguante de Torres no frenó al deportista de 27 años, que remató cuando quedaba un minuto para el final con un fiero nocaut para así consagrarse y además, mejorar su marca (5-2) en eventos principales de la UFC.

Con su tremenda victoria -y paso de cueca incluido- en el combate preeliminar de la Noche UFC 306 que se celebró en Las Vegas, el exponente nacional de artes marciales mixtas sigue firme en su camino para optar al título en la división de Peso Ligero.

Por si fuera poco, la familia Bahamondes cerró una gran semana luego de que Albert, hermano del ‘Jaula’, ganara a sus 16 años el cinturón interino de MMA Empire.

HOW DID HE SURVIVE THIS?!

[ #UFC306 at @RiyadhSeason #NocheUFC is LIVE right now on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/p8GJQGc7fM

— UFC (@ufc) September 15, 2024