Para Ignacio ‘Jaula’ Bahamondes la de este sábado fue una noche mágica, coronada con un inesperado, pero emotivo encuentro, y que partió tras vencer por KO en la UFC al mexicano Manuel Torres.

Triunfo que logró tras protagonizar un combate parejo, pero que en el tercer minuto vio como el peleador nacional conectó un derechazo que parecía dejar sin opciones a su rival.

Eso sí, el norteamericano pudo soportar el golpe, pero las secuelas de la fuerza aplicada por el chileno terminaron por doblegarlo.

El aguante de Torres no frenó al deportista de 27 años, que remató cuando quedaba un minuto para el final, con un fiero nocaut. Consagración que le permite además, mejorar su marca (5-2) en eventos principales de la UFC.

Celebración dieciochera

Chile está en vísperas de celebrar sus Fiestas Patrias, unas especiales por lo extensa que será: al 18 y 19 tradicionales, se le agregó el viernes 20, a lo que se le suma el fin de semana.

Es por eso el ‘Jaula’ Bahamondes celebró bailando cueca, como otros grandes deportistas ya lo hicieron alguna vez: Iván Zamorano y David Pizarro.

Con su victoria en el combate preeliminar de la Noche UFC 306 que se celebró en Las Vegas, el exponente nacional de artes marciales mixtas sigue firme en su camino para optar al título en la división de Peso Ligero.

Por si fuera poco, la familia Bahamondes cerró una gran semana luego de que Albert, hermano del ‘Jaula’, ganara a sus 16 años el cinturón interino de MMA Empire.

El emotivo encuentro de ‘Jaula’ Bahamoondes con Rey Mysterio

Por si fueran pocas las emociones para Ignacio Bahamondes, ‘La ciudad del pecado’ le tenía más sorpresas. Y una era mayúscula.

Tras bajar del hexágono enrejado, a ‘Jaula’ lo esperaba nada menos que su ídolo de infancia, el legendario luchador norteamericano de la WWE, Rey Mysterio.

“Me siento como un niño” dijo al notar la presencia del histórico personaje, y sin escatimar en muestras de cariño y aprecio.

“Es un honor, desde siempre te he seguido. Mi mamá siempre me regañaba porque me ponía con mi primo a hacer las técnicas como el 619”, fueron parte de las palabras que Bahmondes dedicó a un sonriente Rey Mysterio.

Revisa el momento completo del encuentro: