La Roja viene de hacer historia en el Mundial de Balonmano que se celebra conjuntamente en Croacia, Dinamarca y Noruega. Por primera vez accedió al ‘main round’ (2da fase), donde cayó ante Brasil, Noruega y Portugal.

Consignar que en las otras siete ediciones donde Chile participó acabó disputando la Copa Presidentes. Es decir, la denominada ‘segunda división’ dentro del mismo evento.

Pese a no llegar a cuartos de final, el combinado que dirige el español Aitor Etxaburu cerró el certamen con buenas sensaciones y, además, con uno de los mejores goles del Mundial.

Previo a la ronda de los ocho mejores, la Federación Internacional de Balonmano eligió los 10 mejores goles de la cita y allí aparece una bella conquista de La Roja.

Esteban Salinas anotó un golazo el pasado 16 de enero ante España, en la derrota nacional por 31-22 en su debut. Su vistoso tanto dejó en ventaja a Chile por 5-3, a los cinco minutos de juego.

El jugador del Bidasoa Irún español recibió un balón cerca del arco rival, que no pudo capturar bien. Al ver que la esférica se le iba, levantó su brazo derecho y golpeó la pelota con el puño para sorprender a todos, principalmente al arquero europeo.

El pívot nacional se ganó así los elogios con un notable movimiento. Una conquista que aparece en la séptima ubicación.

Destacar que la selección chilena contó en su octava participación planetaria con un equipo joven, con los experimentados Erwin Feuchtmann, Esteban Salinas y Rodrigo Salinas liderando.

Top 10 goals so far at the 2025 IHF Men's Handball World Championship 🔥🌶️#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball pic.twitter.com/7jSafWxHtb

— International Handball Federation (@ihfhandball) January 27, 2025