El despertar del fútbol chileno este lunes es de evidente preocupación y tristeza, luego de notificarse que el exportero de Universidad de Chile y actual golero de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, sufrió la amputación de su pies derecho tras un violento accidente vehicular.

Por razones que aún se investigan, el portero perdió el control de su auto en la Ruta 78 a la altura de Malloco cercana las 02:00 de la madrugada e impactó de lleno las barreras de contención, provocando el volcamiento del vehículo.

Gracias a la acción de los air bags, Campos salió con vida, pero la vehemencia del choque provocó que se debiera amputar uno de sus pies, truncando de raíz la carrera del arquero de 25 años.

Hace tan solo unos minutos, Universidad de Chile emitió un comunicado en su cuenta de X (anterior Twitter) con mensaje a Campos tras lo ocurrido.

El primera instancia, los azules y exequipo de Cristóbal detallaron que “enviamos toda la fuerza a Cristóbal Campos y su familia, tras el terrible accidente automovilístico que sufrió esta madrugada”.

“Si bien este es un momento de mucha aflicción, confiamos en que Cristóbal saldrá adelante con el apoyo de sus seres queridos y de todo el fútbol chileno”, indicó el escueto mensaje.

A pesar del mensaje del conjunto azul, hinchas de La U se han pronunciado para criticar el breve mensaje del elenco que formó al jugador.

En la misma publicación, existen algunos aficionados que piden “tender una mano y que no quede en solo un comunicado”, mientras que otros aseguran que “Somos la U y se le debe de apoyar en estas instancias de gran dolor y sufrimiento para él y su familia”.

No será del club actualmente, pero si formado en casa. Espero que le puedan tender una mano y no se quede en este comunicado. Campitos estuvo en las más malas, no olvidar.

— Nicolás Muñoz (@NICKOALEJAND) September 2, 2024