El entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, generó polémica al irse de viaje a Argentina en medio de la crisis del equipo chileno, que acumula cuatro derrotas consecutivas en las Eliminatorias al Mundial 2026 y es último en la tabla. Gareca, quien no ha logrado triunfos en partidos oficiales con Chile, explicó que su viaje fue para celebrar el Día de la Madre y el cumpleaños de su hijo, respondiendo a las críticas al regresar al país. A pesar de las críticas, el técnico se enfocará con todo en los próximos desafíos de La Roja ante Perú y Venezuela en noviembre.

Ricardo Gareca, entrenador de La Roja, desató la indignación y las críticas del hincha, como también de gran parte del periodismo nacional, tras irse de viaje a Argentina en plena crisis del seleccionado chileno.

El ‘Equipo de Todos’ suma cuatro derrotas consecutivas en las Eliminatorias al Mundial del año 2026 y es el colista de la tabla con solo 5 puntos de 30 posibles.

Apuntar, además, que el ‘Tigre’ no suma triunfos en partidos oficiales con Chile, solo en amistosos, desde su arribo en enero de este año. Este rendimiento lo tiene en la cuerda floja al frente del bicampeón de América en 2015 y 2016.

Y el reciente viaje del exseleccionador de Perú al otro lado de la cordillera causó mucha controversia. “Agrava la situación el hecho que Gareca se fue, el fin de semana, a descansar a Argentina. Como no había fútbol chileno, como no habían partidos importantes, como no iban a jugar los seleccionados…”, reclamó el periodista Juan Cristóbal Guarello.

“¿Ricardo Gareca fue al día de la mamá o a la semana de la mamá? Me parece que en la situación en que está la Selección Chilena irse una semana de vacaciones a su país ya es escandaloso”, escribió, en tanto, uno de los muchos hinchas molestos en redes.

Y finalmente Gareca volvió a Chile en la madrugada del lunes. Respondió a las críticas por irse del país en plena crisis del seleccionado.

“Estuve con la familia, por el Día de la Madre y el cumpleaños de uno de mis hijos. Aproveché esta semana”, expresó en el terminal aéreo.

“(Las críticas) forman parte de nuestra profesión y de que no se han dado los resultados. Ojalá podamos revertir esta situación… Llego con energías renovadas. Las que jugamos son todas finales”, sentenció.

Ahora, el trasandino se enfocará en la doble fecha de noviembre del largo camino hacia la cita en Norteamérica. La Roja deberá visitar Lima el 15 para enfrentar a Perú y cuatro días después se medirá en Santiago con Venezuela.