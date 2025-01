Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se opone al acuerdo de los trece clubes de la Segunda División Profesional chilena que elimina el límite de edad, inicialmente fijado en 23 años, para dar viabilidad al torneo 2025. La nueva normativa exige cinco jugadores sub 25, cinco libres de edad y un sub 20 en cancha, y ocho libres de edad, ocho sub 25 y dos sub 20 en la citación del partido. Tras amenazas de paro y dictamen de la Dirección del Trabajo, el acuerdo será presentado ante la ANFP, pero el Sifup lo rechaza como una burla a la ley y llama a paro en espera de que se reconsideren sus propuestas.