Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los clubes de Segunda División llegaron a un acuerdo en Quilín para definir el reglamento del torneo, que estuvo en duda tras el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobar una regla sub 23. Tras una reunión de cuatro horas, Guillermo Lee, presidente de San Antonio Unido, destacó que se eliminó el límite de edad, permitiendo la libre contratación de jugadores. Este acuerdo no solo brinda viabilidad económica, sino también fomenta el desarrollo futbolístico y la competitividad. La Dirección del Trabajo aún debe ratificar el dictamen que consideró discriminatoria la regla sub 23, lo que podría llevar al Sindicato de Futbolistas Profesionales a suspender el paro que mantiene detenido al fútbol chileno desde enero.