El arquero Claudio Bravo, hoy sin club tras dejar el Real Betis, dio nuevas luces sobre su futuro mientras aguarda por tomar una decisión respecto a su carrera.

Si bien el nombre del guardametas ha sido relacionado con varios elencos en los últimos meses, por ahora no hay mucha claridad sobre qué camiseta vestirá el bicampeón de América con La Roja.

“Con el correr del tiempo y la carrera que ha tenido uno, va absorbiendo cosas y visualizando lo que viene adelante. He estado en grandes clubes y competido con grandes futbolistas”, recordó Bravo con INAF.

“Lo mismo con los técnicos, he tenido la fortuna de tener buenos entrenadores que te van aconsejando, que no lo dejes pasar, que tienes que hacerlo porque tienes condiciones. Eso te despierta el apetito de serlo”, complementó el arquero.

En la misma línea, el formado en Colo Colo dijo que “si uno puede ayudar como entrenador sacando más provecho a esta situación, aconsejar, es beneficioso. Pero el que llega tiene una condición distinta al resto”.

“Espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante, ya sea seguir compitiendo, parar, hacer cosas ligadas o fuera del fútbol. Creo que lo que más pido es tener tiempo para estar tranquilo, disfrutar y lo que requiere para hacer las cosas bien”, añadió Bravo, dando luces sobre lo que puede venir en su carrera.

Así quiere ser recordado Claudio Bravo

Al portero nacional también le consultaron sobre cómo espera ser recordado por los hinchas, sorprendiendo con un pedido para la gente.

“Como una persona normal, no un extraterrestre como es a veces. Tampoco pido ser recordado de una forma u otra, pero es lindo cuando te reconoce la normalidad”, sostuvo Bravo.

“No vengo de un sector vulnerable, sí rural y donde eran escasas las posibilidades. No tuve infraestructura para desarrollarme, la tuve en Colo Colo. Antes de esa etapa visualizaba y tenía un panorama claro, no estudié en un gran colegio pero me daba cuenta de cosas. El niño que llega a este plano, de jugar en Primera División, llega porque tiene una capacidad distinta”, repasó también el guardametas.