El ex portero de La Roja, Claudio Bravo, recordó su tiempo en el Barcelona y su disputa por la titularidad con Ter Stegen, resaltando la Champions League 2014-2015 donde, pese a formar parte del equipo campeón, tuvo escasa participación en el torneo. En el programa El Legado, Bravo mencionó que, a pesar de las aparentes tensiones con el portero alemán, en realidad no existía un conflicto real y su papel era apagar cualquier situación que pudiera generar discordia. Bravo destacó su récord en la Liga española de siete partidos sin encajar goles como su carta de presentación en el Barcelona, demostrando su valía en el arco culé y su determinación por mantenerse como titular.

Claudio Bravo es uno de los mejores jugadores en la historia que ha vestido la camiseta de La Roja y sus recordados pasos por Real Sociedad, Barcelona y Manchester City, entre otros, son parte de su legado en el fútbol internacional.

En sus mejores momentos, el chileno resguardo la portería de Barcelona, donde tuvo una reñida ‘lucha’ con Marc-André Ter Stegen, portero alemán, que no le hizo fácil su estadía en el cuadro ‘culé’.

De hecho, recordada es la Champions League 2014-2015, donde Barcelona se quedó con la ‘orejona’ en un plantel donde estaba Bravo, pero los escasos minutos que disputó en la competencia hicieron que no fuese considerado en la obtención del título, todo gracias al portero alemán que fue titular en dicho torneo.

Esto fue parte de lo que recordó Claudio Bravo en el programa El Legado, donde recordó su ‘pelea’ por la titularidad en el arco de Barcelona con Ter Stegen.

En sus primeras palabras, el oriundo de Viluco detalló que “lo que sale a raíz de él, siempre que era como una relación de conflicto, de no tener ese grado de amistad, pero era todo lo contrario”.

“Las declaraciones de uno o de otro son totalmente distintas”

“Al final se entiende desde el punto de vista nuestro cuando tienes un jugador más grande, con más años de recorrido, a un jugador que está recién empezando, en el caso de él, las declaraciones de uno o de otro son totalmente distintas”, señaló.

Eso sí, recordó que “en el rol que me tocaba en ese entonces como jugador más grande, era generalmente de apagar las cosas, no de seguir metiendo ahí si teníamos un grado de competencia alto”.

“Claro, la situación lógicamente te la ponen ahí y no te puedes dormir, y quien juega lo tiene que hacer bien, porque te estás jugando mucho: una Champions, la Liga, y ves lo que tienes para atrás, y estamos hablando de jugadores de este nivel, y la exigencia es altísima”, remarcó.

Posteriormente aseguró que “deportivamente, claro, se dio cuenta de que no me podía sacar: de los primeros 7 partidos que jugué en el Barça hago un récord en la Liga española de no encajar goles durante 7 partidos, fue mi carta de presentación en el Barça: 7 partidos sin encajar goles, claro, cómo me van a sacar”.

“El primer año campeón, Zamora, me hicieron no sé si 15 o 16 goles en un torneo que muy pocos lo han hecho, y es como poner tu sello ahí: vale, para sacarme tienes que hacer más cosas”, finalizó.