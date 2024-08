El joven delantero brasileño Jader Gentil se convirtió oficialmente este viernes en la última incorporación de Universidad Católica para este segundo semestre.

A través de sus canales oficiales, el elenco de la franja anunció a su nuevo fichaje: “Bem-vindo, Jader! ¡Desde Brasil llega el cuarto refuerzo de #LosCruzados!”.

“Jader Gentil pasó las revisiones médicas y se convirtió oficialmente en refuerzo de Universidad Católica. El jugador llega a préstamo por un año desde Portugal y tiene pasos por el fútbol de su país y Colombia, donde la última temporada alzó dos títulos”, añadió.

¡Bem-vindo, Jader! 👋⚪🔵 ¡Desde 🇧🇷 llega el cuarto refuerzo de #LosCruzados! Jader Gentil pasó las revisiones médicas y se convirtió oficialmente en refuerzo de Universidad Católica 👊 El jugador llega a préstamos por un año desde 🇵🇹 y tiene pasos por el fútbol de su país y… pic.twitter.com/04kSrANzkx — Universidad Católica (@Cruzados) August 9, 2024

El ex Athletico Paranaense y de último paso por Atlético Nacional de Medellín tiene 21 años y su pase pertenece al Deportivo Santa Clara del balompié luso.

Gentil firmó en la citada institución portuguesa el pasado 30 de julio, pero la idea es que el futbolista sume minutos en Sudamérica.

La UC presentó a su nuevo refuerzo con un particular video. Se ven a dos maestros en el nuevo San Carlos de Apoquindo comentando el arribo de una flamante incorporación precordillerana.

Luego, los trabajadores lo presentan y la cámara muestra al ex Mekano Luciano Cardoso ‘Maluco’, quien dice “no muchachos, no soy yo, es él”. Allí aparece Jader Gentil, quien indica “hola Cruzados, soy yo. Aguante la Franja”.

El extremo brasileño se suma así al argentino Fernando Zuqui, a Valber Huerta y a Francisco Arancibia como las nuevas caras del elenco que dirige Tiago Nunes.