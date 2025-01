El volante y referente de Colo Colo, Arturo Vidal, expresó su molestia por la ausencia de Maximiliano Falcón en la pretemporada del equipo, afirmando que están molestos y que la situación no se puede aguantar más. Vidal destacó la importancia de respetar a los compañeros y la institución, mencionando que Falcón tiene contrato pero evitando profundizar más para no seguir molestando por el tema. Además, sugirió que Falcón debería arreglar la situación pronto o tener la posibilidad de salir a otro equipo si es lo que desea. Vidal recalcó el compromiso del resto del equipo con Colo Colo y su disposición a darlo todo por la camiseta.

Explotó el ‘Rey’. Arturo Vidal, volante y referente de Colo Colo, se desahogó por el polémico ‘faltazo’ de Maximiliano Falcón a la pretemporada del ‘Cacique’ y confirmó su enojo por la situación.

“Si no está acá, por algo es. Nos tiene molestos, no se puede aguantar más”, afirmó tajante el líder colocolino tras la igualdad con Peñarol por la Serie Río de La Plata.

“No he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado. Creo que es un tema delicado y que afecta mucho”, agregó Vidal en zona mixta, profundizando que “me hubiese gustado que esté acá, tiene contrato, pero no quiero hablar porque este tema me está molestando mucho”

“Los jugadores tienen que respetar a los compañeros y la institución. Lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan”, complementó.

Vidal, incluso, afirmó que “ojalá se arregle lo antes posible o le den la opción de que pueda salir a otro equipo, si es lo que él quiere”.

“Nosotros seguimos trabajando muy seriamente y queremos cumplirle a la gente. Los que estemos acá, a dejar la vida por Colo Colo”, cerró.