Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El plan de Maximiliano Falcón, defensa de Colo Colo, de salir del club no se concretó pese a una tentadora oferta del Inter Miami. El jugador uruguayo, quien no se ha unido a la pretemporada del equipo, expresó su deseo de partir, según el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. A pesar de la oferta recibida, el club estadounidense desistió del fichaje al no aceptar Colo Colo la propuesta inicial. Falcón, con contrato hasta 2025, buscaba un aumento salarial que aún no se ha materializado, por lo que deberá reunirse nuevamente con la directiva para discutir su futuro.