El arquero Brayan Cortés, luego de no renovar con Colo Colo, finalmente confirmó su permanencia en el club para la temporada 2025, según informó el equipo albo a través de redes sociales. Cortés, seleccionado de La Roja, expresó su alegría por regresar al club y se mostró consciente de las críticas que pueda recibir como figura pública. Además, se comprometió a dar lo mejor de sí en la Copa Libertadores y en el torneo nacional.

A través de redes sociales, el cuadro albo anunció la continuidad del seleccionado de La Roja, quien analizó los desafíos para este año.

“Volver al club son muchas emociones. Fueron días muy complicados, pero soy una figura pública y sé que voy a recibir comentarios de varios lados. Me lo tomo con mucha tranquilidad y madurez”, indicó Cortés en el registro.

“Estoy orgulloso de volver con el equipo, sé lo que significa Colo Colo y estoy a disposición. Vengo para hacer una buena Copa Libertadores, un buen torneo nacional y lo que venga”, añadió el “nuevo” portero albo.

Luego, Brayan Cortés recalcó que “siempre aspiro a algo más, como jugar en el extranjero, pero veces las cosas no se dan como uno espera. Hoy vuelvo aquí y estoy muy feliz y orgulloso”.

“Todo ha sido muy raro estos días, pero la verdad creo que es algo por lo que uno tiene que pasar. Son etapas que vas quemando, pasar a ser más maduro, tomar mejores decisiones”, complementó el ‘Indio’.

Para cerrar, Cortés defendió su amago de dejar Colo Colo: “No le hice daño a nadie, creo que fui haciendo las cosas de manera correcta y sin pasar a llevar al hincha ni al club. Nunca dejé de hablar acá y hoy lo que pasó para mí es pasado”.