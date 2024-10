Este martes, la FIFA sancionó con diez partidos sin jugar al italiano Marco Curto, jugador propiedad del Como 1907 pero cedido en el Cesena, por un comentario “discriminatorio” sobre el futbolista surcoreano Hwang Hee-chan, del Wolverhampton, aunque por el momento sólo cumplirá cinco encuentros.

Ese comentario “discriminatorio” tuvo lugar el pasado mes de julio en un amistoso en la localidad española de Marbella, cuando Curto dijo a un compañero de su equipo: “Déjale, se cree Jackie Chan”, refiriéndose a su rival.

Ese episodio provocó una pelea en el terreno de juego debido a que los jugadores del combinado inglés saltaron en defensa de su compañero.

“El jugador Marco Curto fue declarado responsable de conducta discriminatoria y sancionado con diez partidos de suspensión. La mitad de estos partidos se suspenden por un periodo de prueba de dos años”, dijo el portavoz de la FIFA, por lo que, por el momento, la sanción es de solo cinco partidos.

Tras el partido amistoso, el Wolves presentó una protesta oficial ante la UEFA y la Asociación Coreana de Fútbol también intervino para defender al jugador de su selección con un comunicado en el que apeló a la FIFA.

El Como, por su parte, el 16 de julio, un día después del partido, condenó cualquier acto de esta índole pero salió en defensa de su jugador, justificando el comentario.

“Nuestro club no tolera racismo y condena todas sus formas. Hablamos con nuestro defensa (Curto) y nos comunicó que el comentario que hizo fue ‘Déjale, se cree Jackie Chan"”, expuso el club ‘lariani’.

