“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores, si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”. Con estas palabras, el futbolista uruguayo Luis Suárez sepultó al actual seleccionador de su país.

Los dichos del ariete del Inter de Miami fueron una verdadera ‘bomba’ en la interna de la Celeste. A tal punto, que el ‘Loco’ incluso estaría meditando su continuidad en el banco charrúa.

Suárez, ya retirado del representativo uruguayo, habló públicamente y manifestó su disconformidad con el rosarino que supo brillar con La Roja en el proceso a la cita planetaria del 2010.

“Algunas cosas a él no se las dije, pero las di a entender y preferí callarme en ese momento, porque algunas situaciones en la Copa América que se generaron me duelen. Había que callarse por respeto a la Selección”, agregó.

“Él no es de lidiar con los supuestos líderes”

Lo acontecido entre Suárez y Bielsa hace recordar otros episodios de futbolistas que sufrieron percances con el adiestrador, como lo ocurrido con José Luis Chilavert (Velez de Argentina) y Arturo Vidal (Selección de Chile).

¿El favor común? Se trata de jugadores importantes, líderes, que lo cuestionaron en alguna oportunidad. Ya sea en el vestuario, prácticas o dentro del mismo campo.

“Yo ya conocía la situación, sabiendo que él no es de lidiar con supuestos ‘líderes’ o jugadores con experiencia porque no le gustan“, reconoció Suárez, que admitió que, igualmente, se acercó a Bielsa para hacerle ver algunas situaciones que podían afectar al grupo.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, acotó, profundizando que “en el Complejo Celeste a los empleados no los deja pasar, saludar ni comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar… Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy“.

“Bielsa me tendrá que explicar por qué no me llamó”: cuando Marcelo ‘borró’ a Vidal tras negarse a Toulon

Corría el año 2008 y Marcelo Bielsa preparaba una selección joven para ir a disputar el torneo Esperanzas de Toulon, en Francia. El argentino quería ver jugadores de cara a la doble fecha de Eliminatorias que se acercaba, donde La Roja debía enfrentar a Bolivia y Venezuela.

Bielsa convocó a Arturo Vidal, que en ese entonces ya jugaba en Europa, específicamente en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, el ‘Rey’ se negó, explicando que no se trataba de una fecha FIFA y él se iría de vacaciones.

“Sí, me llamaron y me preguntaron si quería ir y yo dije que no. Es cierto. Quería estar con mi familia que hace tiempo que no los veía y descansar para estar bien para las Eliminatorias”, reconoció Vidal.

Semanas después, luego de caer en la final de Toulón, Bielsa publicó su llamado para el proceso clasificatoria y la ausencia del formado en Colo Colo fue lo más llamativo.

“Si él no me llama es su problema. Me tendrá que explicar por qué no me llamó. Yo tengo muchas ganas si me llaman”, sentenció Vidal, con evidente molestia. Incluso dejó entrever que a La Roja le costaría en ambos juegos.

Si bien el ‘Rey Arturo’ pediría disculpas con el paso de los meses y volvería a ser nominado, lo cierto es que, con Bielsa en la banca, perdería protagonismo. Así fue, por ejemplo, en el histórico triunfo 1-0 ante Argentina del 15 de octubre ingresó recién a los 87 minutos, cuando reemplazó a Waldo Ponce.

El ’round’ con Chilavert: “Yo no soy cobarde”

El arquero paraguayo e ídolo de Velez Sarfield, José Luis Chilavert, es otro ‘peso pesado’ que registró un percance con Bielsa. Uno más antiguo aún, pues ocurrió en 1998.

El desencuentro se vivió de entrada, cuando el ‘Loco’ llegó al club y quiso instalar que para él todos valían lo mismo más allá de los nombres propios. “No, no somos todos iguales. Hay que respetar a la gente que ganó títulos”, expresó el guaraní en una reunión.

Después Bielsa sacó de la titularidad a Chilavert porque, además, cuestionó su sistema táctico de tres defensores. “Estuve tres semanas corriendo, apartado”, recordó en su momento. Con el paso de las semanas hicieron las pases y hasta consiguieron un título.

En estos días, tras las escandalosas declaraciones de Suárez, el arquero volvió a la palestra. “Bielsa se ve obstaculizado por el hecho de que hay líderes que lo sobrepasan, por lo que intenta aislarlos y los trata mal. No puede coexistir con grandes jugadores, ya que cree que debe ser la figura principal”.

“Se ve a sí mismo como más importante que los jugadores. Hay una razón por la cual nunca ha dirigido grandes clubes europeos como el Real Madrid o el Barcelona. Marcelo siempre dirige clubes promedio, ya que esto le permite ser áspero con los jugadores experimentados,” afirmó.

“Defendí a un compañero a quien él trató mal. Le dije directamente lo que pensaba de él, y desde ese momento nuestra relación se deterioró“, sentenció.

Así es el método Marcelo Bielsa. Amado por unos, odiado por otros. Lo innegable es que el ‘Loco’ ha hecho escuela y se ha transformado en uno de los entrenadores más relevantes de la actualidad.