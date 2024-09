Marcelo Bielsa ha consumado una relación de amor y odio en Uruguay, elenco que hoy se encuentra bajo su mano de camino al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el exseleccionador de La Roja ahora se encuentra enfrentando una nueva polémica en donde se sintió pasado a llevar por una pregunta que lo involucra directamente a él y al jugador Agustín Canobbio.

Resulta que Canobbio no fue citado para los últimos duelos de Uruguay en las Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela, lo que desató la duda y la incertidumbre en los medios charrúas.

De hecho, el canal Teledoce destapó que el jugador se sintió pasado a llevar debido a que, supuestamente, fue utilizado como alcanzapelotas en uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay en el marco de la Copa América 2024.

Ante esta situación y posterior pregunta en conferencia de prensa, Marcelo Bielsa desató su enojo tras la consulta y arremetió detallando que “eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan gravísima hacia mí y hacia él”.

“Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o cualquier convocado” indicó.

Posteriormente fue más allá y apuntó que “no sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, para mí como conductor y para él como destinatario de la orden, simplemente se basa en un trascendido. Porque usted no me está diciendo: ‘Mire, me dijo tal persona que vio que usted hacía tal cosa”.

Así fue que el ‘Loco’ descargó toda su molestia tras la consulta y la nueva polémica que comienza a ser dolor de cabeza para la selección uruguaya.

No obstante, Marcelo Bielsa tiene claro que debe dar vuelta la página para poder seguir en los primeros puestos de las Eliminatorias y comenzar a planificar la estrategia para los duelos ante Perú y Ecuador en octubre.

Revisa el momento de furia de Marcelo Bielsa