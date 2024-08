Este lunes, se informó del sensible fallecimiento del exentrenador sueco Sven-Göran Eriksson a sus 76 años.

El estratega fue diagnosticado en enero de 2024 con cáncer de páncreas en fase terminal y hoy, su familia comunicó su fallecimiento a través de un escueto comunicado.

“Después de una larga enfermedad, SGE (Sven-Göran Eriksson) falleció durante la mañana en su casa rodeado de familiares. Los dolientes más cercanos son la hija Lina; su hijo Johan con su esposa Amana y su nieta Sky; su novia Yanisette con su hijo Alcides; su hermano Lars-Erik con su esposa Jumnong. La familia pide respeto por su deseo de guardar luto en privado y no ser contactados”.

En su vasta trayectoria como DT, Eriksson alcanzó notoriedad por adiestrar a la Selección de Inglaterra, el Benfica y además, la Lazio de Italia, donde tuvo como dirigido a Marcelo Salas en una época de oro en el conjunto romano, ganando un Scudetto, una Supercopa de Europa y una Coppa Italia.

“Tuve una buena vida, sí. Creo que todos tememos el día de nuestra muerte. Pero la vida también se trata de la muerte (…) Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla!”, fue el mensaje de despedida del otrora estratega, liberado hace cinco días en un documental sobre su vida en Amazon Prime.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.

A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97

— UEFA (@UEFA) August 26, 2024