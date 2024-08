Sven-Goran Eriksson, prestigioso exentrenador, conmovió al mundo fútbol cuando en enero de este 2024 comunicó que padecía cáncer terminal al páncreas y que, como mucho, le quedaba un año de vida.

El exDT, que brilló con Lazio en la Serie A con el chileno Marcelo Salas entre sus pupilos, volvió a emocionar en las últimas horas luego de que se diera a conocer un video que grabó para su documental a modo de despedida.

‘Svennis’, como es conocido, expresa que “tuve una buena vida, sí. Creo que todos tememos el día de nuestra muerte. Pero la vida también se trata de la muerte”.

“Espero que al final la gente diga, sí, era un buen hombre, pero no todos dirán eso. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentó hacer todo lo posible”, complementó.

Eriksson, que afirma que “no tengo dolor… pero sé que está ahí”, también le pide a hinchas y cercanos que “no se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, fue fantástico cuidarlos. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla!”.

Hay que decir que Sven-Goran Eriksson se trasladó a Sunne, su tierra natal en Suecia, para vivir en una casa junto al lago Fryken.

“Allí, debajo de la montaña, creció mi padre. Siguiendo recto está Thornsby, donde crecí y Sunne, donde nací. Siempre pensé que era un gran lugar para dormir. Las cenizas se pueden arrojar al agua aquí. Se siente como en casa”, menciona el sueco en uno de los adelantos de ‘Sven’, su documental que este fin de semana se estrena en Reino Unido.

The official trailer of 𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on the extraordinary life of Sven-Goran Eriksson, coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/qbU9lyLzoQ

“It’s cancer I have, but don’t be sorry… smile and remember the good times”

"I have no pain… but I know it's there"

Sven-Göran Eriksson opens up about being diagnosed with cancer.

𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on his extraordinary life and career, available on Prime Video from 23 August 📺 pic.twitter.com/3UDNXYuuZc

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 21, 2024