El exfutbolista y actual entrenador chileno de la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, reveló en un programa de aquel país sus métodos para mantener la disciplina en el combinado centroamericano, destacando entre ellos la prohibición de usar teléfonos, teñirse el pelo y también, los tatuajes excesivos.

En conversación con el periodista José Alberto Montenegro, el otrora goleador dejó en claro que sus métodos tienen como objetivo mantener la disciplina, para que así sus dirigidos se enfoquen solamente en el fútbol.

“No me gustan los cortes de pelos raros, no me gustan los cortes de pelos pintados, no me gustan los tatuajes cuando son excesivos. Hay muchas cosas que no me gustan”, comenzó diciendo.

En esa línea, Figueroa aseguró que “los jugadores han entendido bien que es por el bien de ellos” y también, confirmó que aplica multas a quienes usen el teléfono celular durante un entrenamiento.

“Son muchas las cosas que estamos tratando de corregir, para que el jugador entienda que esta profesión es corta y es la más bonita para nosotros, que jugamos”, puntualizó.

Desde la mano del ‘Fantasma’, los resultados están sobre la mesa. Diez victorias y dos empates fueron las que consiguió el seleccionador al mando de Nicaragua, ascendiendo a la Liga A de Naciones de la Concacaf y además, clasificando a la Copa Oro.

Hasta la fecha, el equipo ‘pinolero’ aún sigue invicto en torneos de la Concacaf, contabilizando dos victorias en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.