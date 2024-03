La Selección de Perú hará su debut con el uruguayo Jorge Fossati al mando cuando se mida, este viernes, frente a la Nicaragua del chileno Marco Antonio Figueroa. Pese al carácter amistoso del partido, el ‘Fantasma’ vivió un tenso momento en la antesala del enfrentamiento.

En el marco de este encuentro, la radio peruana Exitosa Deportes se contactó con el estratega nacional para conversar sobre el duelo que se disputará en Lima. Sin embargo, el respeto se perdió a los pocos minutos.

Todo comenzó cuando uno de los periodistas tomó la batuta y le preguntó a Figueroa si él hubiese hecho lo mismo que Fossati al rechazar a Italia como rival, con el fin de ir “de menos a más”. Una consulta que no le cayó bien al chileno, quien contraatacó.

“Bueno, a lo mejor nunca has pisado una cancha. No sabes lo que significa decirle que no a una selección y sí a otra. Hay que tener un poco de respeto en el fútbol, ya que ha cambiado mucho. Yo hubiese seguido el mismo camino del señor Fossati. Para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile al fútbol sudamericano e Italia no tiene nada que hacer. En las Eliminatorias para el Mundial a Perú le toca Chile, le toca Paraguay, y creo que el área de Concacaf está mucho más cerca que los europeos“, expresó el DT.

De ahí en más, el comunicador hizo evidente su exasperación contra el ‘Fantasma’, los ánimos se caldearon y se dio paso a un irrespetuoso y grosero momento.

“A mí no me gusta engañar. Me gustan las cosas reales y crudas, con buenos rivales, que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal y bien. Yo pactico mucho deporte, incluido el fútbol, y me gusta jugar contra tipos difíciles, que me ganen. Y ahí me doy cuenta en qué lugar estoy, no con esos facilitos que ganas”, partió ninguneando el periodista.

Mientras uno de sus compañeros en el set apoyaba su comentario y lo aplaudía, Figueroa intervino: “Es que es fácil agarrar un micrófono y hablar. Si estás mirando en menos a la Selección de Nicaragua, es porque no has estudiado. No la conoces, no me conoces a mí como técnico, no conoces el proceso que llevamos y si tú crees que será fácil para Perú te digo que estás totalmente equivocado”.

Entre dimes y diretes, y luego de que el comunicador peruano comenzara a alterarse y utilizar palabras soeces, el ‘Fantasma’ preguntó: “¿No me puede llamar otra persona?”, recibiendo la negativa por parte del periodista, quien al percatarse que el entrenador les había cortado, no tuvo escrúpulos para insultarlo en vivo: “Huevón de mierda”.