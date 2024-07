Tras la trágica muerte del arquero Justin Orlando Castillo, de Barcelona de Guayaquil, en un accidente doméstico que lo dejó en muerte cerebral, el equipo ecuatoriano pidió postergar su partido de playoffs por la Copa Sudamericana ante Red Bull Bragantino, solicitud que fue rechazada por Conmebol alegando que se hizo demasiado cerca del encuentro. La decisión generó indignación, ya que el duelo aún no se ha disputado, demostrando una vez más la falta de sensibilidad del ente rector del fútbol sudamericano frente a situaciones tan delicadas como esta.

Conmebol se encuentra en el ojo del huracán y no tan solo por la pésima gestión al organizar la Copa América 2024 que terminó siendo un verdadero desastre en la edición que se disputó en Estados Unidos, si no que también por su actuar frente a una tragedia que por estos días sacude al fútbol ecuatoriano.

Resulta que Barcelona de Guayaquil, elenco que hoy administra Ariel Holan, está de luto luego de la muerte del joven arquero Justin Orlando Castillo, quien a sus 20 años sufrió un accidente doméstico al golpearse la cabeza tras una caída en la ducha, quedó con muerte cerebral y finalmente perdió la vida en la jornada de hoy.

Esto ocurrió en la antesala del duelo ante Red Bull Bragantino por los Playoffs de la Copa Sudamericana, duelo que el cuadro ecuatoriano pidió no disputar por estar de luto tras la muerte del golero en horas previas.

De hecho, Barcelona no entrenó en la previa al duelo ante Bragantino y detallaron en un sentido comunicado que “ninguna palabra o frase, nos podrá quitar el dolor que tenemos en estos momentos”, palabras que también se acompañaron con el sufrimiento de Nicolás Ramírez, ex Huachipato.

Ninguna palabra o frase, nos podrá quitar el dolor que tenemos en estos momentos. El recuerdo que nos deja a todos, será lo que nos dará la fuerza necesaria para salir de esto. Justin siempre estarás en nuestros corazones 💛💛💛. Descansa en paz amigo 🧤. Te queremos… pic.twitter.com/x03hS6H4ZP — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 16, 2024

La decisión de Conmebol

No obstante e insólitamente, Conmebol se ‘tapó los oídos’ ante la petición de Barcelona de no disputar el partido de Playoffs por duelo. De hecho, la solicitud sí fue aprobada por el elenco rival, quienes se sumaron al dolor del cuadro ecuatoriano, pero el ente rector del fútbol sudamericano no.

Uma prece por Justin Cornejo. 😢🙏🏼 @BarcelonaSC O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e… pic.twitter.com/Qj8RVyw5yL — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 16, 2024

El rechazo de Conmebol pasó -según ellos- debido a que “el pedido se hizo muy encima de la programación”.

Lo más insólito de todo esto es que el partido aún no se ha disputado, ya que el duelo se concretará el día de hoy a contar de las 20:30 horas en suelo ecuatoriano, por lo que sí había tiempo para poder correr el compromiso.

Una nueva acción que pone en jaque las decisiones que se toman en el ente rector del fútbol mundial y más ahora que se trata del sensible fallecimiento de un joven portero a sus 20 años.

Todos somos Justin Cornejo 🙏 pic.twitter.com/cbkU8vzIl9 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 17, 2024