La ’venganza’ de Conmebol contra Marcelo Bielsa: confirman apertura de expediente contra DT por dichos

La conferencia de prensa de desahogo de Marcelo Bielsa en Copa América, con fuertes críticas a Conmebol y Estados Unidos, ya le estaría pasando la cuenta al actual entrenador de Uruguay.

Y es que en tierras charrúas confirmaron que el ente rector del balompié sudamericano decidió abrir un expediente disciplinario contra el ‘Loco’, producto de sus potentes dichos en los que, entre otras cosas, llamó “plaga de mentirosos” a la organización.

El hecho fue confirmado por Radio Sport 890, señal uruguaya, que detalló que la Asociación Uruguaya de Fútbol ya fue notificada del procedimiento.

“Son varias hojas las denuncias al entrenador”, remarcó también el periodista Federico Buysan, uno de los que siguen el día a día de La Celeste.

Recordemos que Bielsa estalló ante los medios cuando fue consultado por las posibles sanciones que podrían recaer sobre sus futbolistas que subieron a la galería a pelearse con hinchas colombianos, tras la caída en semifinales del torneo.

Ese día el rosarino apuntó contra todos, quejándose especialmente de la organización -Conmebol- acusando fallas en el protocolo de seguridad, como también canchas de juego y entrenamiento en pésimas condiciones. Ahora, con este expediente en su contra, Bielsa podría ser sancionado y estar varias fechas sin autorización para sentarse en la banca uruguaya.

⚽️ @CONMEBOL le abrió un expediente disciplinario a Marcelo Bielsa por sus dichos en Conferencia de Prensa. ➡️ La @AUFOficial ya fue notificada vía mail. Son varias hojas las denuncias al entrenador. ➡️ Lo están contando ahora en 100% Deporte. @Sport890 pic.twitter.com/yD8cAbyjA0 — BUYSAN (@Buysan) July 17, 2024

La conferencia de Marcelo Bielsa que remeció a Conmebol

Fue un día antes del partido por el tercer lugar contra Canadá que Bielsa no aguantó más y se lanzó con todo, dejando frases para la historia.

“Ya me cansé. Uno acumula injusticias. Esto es una plaga de mentirosos. Acá te dan una cancha terminada hace 3 días con las uniones no cerradas. Los campos de entrenamiento eran un desastre”, expresó en una de sus intervenciones.

Bielsa, incluso, justificó el proceder de sus jugadores y expresó que es la organización la que debía disculparse con ellos “Si no hacían eso hubiesen sido condenados. ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu hermana o a un bebé?”.

“Cómo no los vas a defender si los argumentos para que eso no suceda fallaron: prevención y puerta de escape. La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que los obligaron a actuar como actuaron”, complementó, haciendo hincapié que “¡Pídanle disculpas (a los futbolistas y sus familias), viejo! Qué van a suspender, lo único que tiene que decir es: ‘Cometimos tales errores, me hago responsable y nos hacemos cargo’”.

Acaban de abrir expediente disciplinario a Marcelo Bielsa por esta rueda de prensa en la que atacó a medios de comunicación y a la organización de EEUU de la Copa América. Vivimos tiempos en los que se persigue y castiga al que se atreve a decir la verdad.pic.twitter.com/v9TkoDLzMN — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 17, 2024

Por si fuera poco, luego de obtener el bronce junto a su plantel, Bielsa fue consultado por si se arrepentía de sus dichos y ‘doblegó la apuesta’: “Veo que la conferencia me mostró exaltado, y el que se exalta pierde parte de la razón, pero yo revisé mentalmente todo lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles”, expresó.