Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los emparejamientos de los octavos de final de la Eurocopa 2024 quedaron definidos tras la última jornada de la fase de grupos. Destaca el enfrentamiento entre la Francia de Kylian Mbappé y la Bélgica de Kevin de Bruyne como el duelo principal. Otros cruces incluyen a España contra Georgia, Inglaterra ante Eslovaquia, Portugal frente a Eslovenia, entre otros. Alemania y España se perfilan como favoritos tras su desempeño en la primera fase. Los octavos comienzan este fin de semana, con Suiza vs Italia y Alemania vs Dinamarca el sábado, seguidos por Inglaterra vs Eslovaquia y España vs Georgia el domingo, y continuando con Francia vs Bélgica y Portugal vs Eslovenia el lunes, y finalmente Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía el martes.