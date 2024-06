Francia y Polonia están igualando 0-0 en Dortmund, en duelo válido por el cierre del grupo D de la Eurocopa 2024 y donde ambos buscan un cupo a octavos de final.

Los galos, con el enmascarado Kylian Mbappé titular, llegan al duelo con 4 puntos (los mismos que Países Bajos). En cambio, los polacos de Robert Lewandowski apelan a su primer triunfo y clasificar como uno de los mejores terceros.

🇫🇷 Barcola, Mbappé and Dembélé lead the line for France 👊#EURO2024 | #FRAPOL pic.twitter.com/imO6ZSApK2

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024