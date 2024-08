En la fecha inaugural de la Premier League, Ben Brereton se llevó todos los focos al protagonizar, no en lo futbolístico, una polémica acción que generó todo un eco en el fútbol inglés.

Resulta que en lo que fue la derrota de su equipo, el Southampton, frente al Newcastle United, el inglés-chileno provocó la expulsión de su rival Fabian Schär, luego de que este le diera un cabezazo tras una previa discusión.

Previo a la jugada, Brereton le dio un empujón al defensor de las ‘Urracas’ y ahí, vino toda la rabia. Dicha acción no fue vista por el árbitro Craig Pawson, que terminó expulsando al jugador suizo tras ver a ‘Big Ben’ en el suelo.

Por su actuar, el seleccionado de La Roja recibió todo tipo de críticas y además de, incluso, ser auxiliado por sus compañeros en el túnel del estadio St James’ Park, hubo una voz que se pronunció aireadamente en su contra.

El exgoleador inglés e histórico del Newcastle, Alan Shearer, tildó como una “teatralidad de mierda” la provocación de Ben Brereton, que sacó a Schär no solo del partido, sino también, de tres fechas en la Premier League tras confirmarse la respectiva sanción desde los canales oficiales del torneo.

Shithousery at its finest but so stupid from Schar. #NEWSOU https://t.co/yAL7EI3haP

— Alan Shearer (@alanshearer) August 17, 2024