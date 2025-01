Cuatro triples-dobles consecutivos lleva un Nikola Jokic colosal y que lo candidatean al MVP de la NBA, además de unos Los Angeles Lakers que se deshicieron este martes sin problemas de unos Washington Wizards en ruinas, marcaron la noche en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Con 11 triunfos en sus últimos 14 partidos, los Nuggets (27-16) siguen volando gracias a un estelar Jokic, que firmó 27 puntos (10 de 15 en tiros de campo), 13 rebotes y 10 asistencias en 30 minutos (no jugó el último cuarto) para sellar su cuarto triple-doble consecutivo y el número 19 de la temporada (nadie lleva más que él en esta campaña).

La paliza fue completa de unos Nuggets con un 61,2% en tiros de campo y un 51,6% en triples (16 de 31). Russell Westbrook rozó el triple-doble (11 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias), Julian Strawther sumó 23 puntos, Aaron Gordon aportó 19, Christian Braun logró 20 y Michael Porter Jr consiguió 19.

Frente a la exhibición ofensiva de Denver, los Sixers (15-27) son un muerto viviente con siete derrotas consecutivas y una temporada absolutamente desastrosa. Tyrese Maxey (28 puntos y 10 asistencias) fue de lo poco salvable de Filadelfia.

ANOTHER JOKER TRIPLE-DOUBLE 🃏

27 PTS (10-15 FGM)

13 REB

10 AST

4 STL

Jokić's 4th-STRAIGHT triple-double (19th of season) as the @nuggets win 7 of the last 8! 📈🏔️ pic.twitter.com/H3g5JlSyiy

— NBA (@NBA) January 22, 2025