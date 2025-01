Los Boston Celtics, vigentes campeones de la NBA, con un triunfo por 40 puntos de diferencia en el campo de los Golden State Warriors, y los Cleveland Cavaliers, líderes del Este, con una sólida victoria frente a los Phoenix Suns, dieron un golpe en la mesa en la jornada especial organizada en el día de Martin Luther King.

El día concluyó con el sorprendente tropiezo de Los Angeles Clippers en casa contra los Chicago Bulls, que interrumpieron una racha de cinco derrotas consecutivas.

WARRIORS 85 – CELTICS 125

Jayson Tatum lideró el recital de baloncesto de los Celtics con 22 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en tres cuartos. El letón Kristaps Porziņģis firmó 18 puntos y siete rebotes y Jaylen Brown metió 17 puntos. Ninguno de ellos compitió en el tercer período, al que los Celtics llegaron con 34 puntos de ventaja en el 97-63.

Boston tiró con un 53 % de acierto y conectó veinte triples de 48 intentos, mientras que los Warriors no pasaron de un modesto 34 %.

El mejor anotador del equipo de Steve Kerr fue Steph Curry con 18 puntos. El cuádruple campeón NBA llegó al partido entre algodones y no pasó de un seis de 17 en tiros de campo. Conectó cuatro triples de doce.

CAVALIERS 118 – SUNS 92

Los Cavaliers se pasearon en casa contra unos Suns en forma y los arrollaron con 33 puntos de Donovan Mitchell en apenas 30 minutos en pista. Darius Garland contribuyó con 16 puntos y siete asistencias en el sólido triunfo de Cleveland, que luce el mejor balance de la NBA con 36-6.

Kevin Durant metió 23 puntos y capturó siete rebotes pero no tuvo apoyo suficiente de sus compañeros. Devin Booker no pasó de los quince puntos.

KNICKS 119 – HAWKS 110

Los Knicks dejaron atrás la dura derrota sufrida en casa contra los Wolves y triunfaron contra los Hawks al ritmo de Jalen Brunson, quien conectó 34 puntos. El dominicano Karl-Anthony Towns regresó tras dos partidos de ausencia por lesión y rozó el triple doble con trece puntos, nueve rebotes y siete asistencias, pese a su cinco de 18 en tiros.

En los Hawks, Trae Young selló 27 puntos y seis triples.

GRIZZLIES 108 – WOLVES 106

Los Grizzlies remontaron 16 puntos de desventaja y triunfaron en casa contra los Warriors impulsados por 24 puntos (15 en el cuarto período) y once rebotes de Jaren Jackson Jr. Desmond Bane aportó 22 para unos Grizzlies en los que el español Santi Aldama metió dos puntos y capturó dos rebotes en catorce minutos en pista.

A los Wolves no les bastó con los 32 puntos de Anthony Edwards ni con los 29 de Naz Reid.

HORNETS 110 – MAVERICKS 105

Daniel Gafford logró con 31 puntos la mayor anotación de su carrera, pero los Dallas Mavericks tropezaron ante los Hornets.

El potente pívot se lució con un 12 de 15 en tiros de campo y un 7 de 7 desde la línea de personal. Además capturó 15 rebotes (8 de ellos ofensivos) y colocó 6 tapones.

El gran partido de Gafford estuvo acompañado por los 33 puntos (11 de 24) de Kyrie Irving, pero ni con eso fue suficiente para que los Mavericks, que siguen sin el lesionado Luka Dončić, pudieran doblegar a los Hornets.

ROCKETS 96 – PISTONS 107

Los Pistons dieron la campanada en el campo de los segundos clasificados en el Oeste, unos Houston Rockets que sucumbieron ante los 32 puntos, nueve rebotes y siete asistencias de Cade Cunningham.

A los Rockets de Ime Udoka no les bastó con los veinte puntos de Fred Van Vleet y los 19 de Jalen Green.

PELICANS 123 – JAZZ 119

CJ McCollum selló 45 puntos (5 triples), ocho rebotes, cuatro asistencias y tres tapones en la sufrida victoria de los Pelicans en casa contra los Utah Jazz tras la prórroga.

Fue un duelo entre los Jazz, colistas, y los Pelicans, penúltimos. New Orleans va recuperando sensaciones y lleva cuatro victorias consecutivas.

Para los Jazz, que siguen sin poder contar con Lauri Markkanen, Jordan Clarkson ni John Colllins, fue la derrota número 31 del curso en 41 partidos.

CLIPPERS 99 – BULLS 112

Los Bulls llegaron hundidos a su visita a los Clippers, pero dieron la sorpresa al ganar con autoridad al ritmo de Zach LaVine (35 puntos), uno de los jugadores cuyo nombre lleva meses entre las posibles salidas de la franquicia de Chicago.

Josh Giddey rozó el triple doble en los Bulls con 18 puntos, diez rebotes y nueve asistencias.

Los Clippers volvieron a las andadas y se rindieron en casa pese a los 27 puntos de Norman Powell y los 17 y diez asistencias de James Harden.

Kawhi Leonard e Ivica Zubac no jugaron en los Clippers para gestionar energías tras el partido ganado 24 horas contra Los Angeles Lakers. En los Bulls, Coby White no compitió por molestias de tobillo.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ CLE gets NBA-leading 36th W

▪️ BOS is 3rd team to reach 30 wins

▪️ MEM wins 3rd straight, 0.5 GB from #2 HOU

Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/v9eJp69OWL

— NBA (@NBA) January 21, 2025