Básquet UdeC se convirtió en el gran triunfador de la segunda semana de la fase regular de la Liga UNO by Cecinas Llanquihue, sumando tres victorias, incluyendo una en la siempre difícil salida a la Isla de Chiloé, para mantenerse en el liderato de la tabla de posiciones.

En el inicio de la semana, el equipo del Campanil dio cuenta como local en la Casa del Deporte del Club Deportes Las Ánimas por marcador 97 a 77, para luego subirse al bus y emprender gira al sur del país.

Y el saldo fue positivo, porque retornó a casa con dos victorias como forastero: la primera de ellas, por un expresivo 62 a 104 sobre ABA Ancud, donde el cuadro penquista fue amplio dominador del juego, desde el salto inicial, convirtiendo a su extranjero Stephen Maxwell en el MVP del partido, con 24 puntos y 11 rebotes.

24 horas después, los dirigidos por Santiago Gómez debían enfrentar a Coolbet Español de Osorno en la ciudad del Rahue. Sin embargo, un desperfecto que no pudo solucionarse en uno de los marcadores electrónicos de 24 segundos, no permitió que se desarrollara el juego, a pesar de la paciente espera de jugadores y espectadores que se dieron cita en el Gimnasio Monumental María Gallardo.

LNB Chile informó que de acuerdo al artículo 42.4 de las bases del campeonato, al no poder subsanarse el problema técnico, y la carencia de un gimnasio alternativo para iniciar el juego en menos de dos horas, se suspendió el partido declarándose como ganador a Básquet UdeC por marcador 20-00.

De este modo, los universitarios alcanzaron el récord de 4-1 en el arranque de la Liga, que sumado a su buen desempeño en Copa Chile, les permite afianzarse en el liderato de la tabla, con 5 puntos de ventaja sobre sus perseguidores.

Otro equipo que sonrío en la semana 2 de la fase regular, fue Sportiva Italiana de Valparaíso. El equipo dirigido técnicamente por Gianluca Pozo, con sus victorias sobre el Club Social y Deportivo Colo Colo (100-85) y Municipal Puente Alto (75-95 como visita) se mantiene invicto en el arranque de Liga UNO by Cecinas Llanquihue, y se ubica como escolta de los penquistas.

En tanto, el vigente campeón, Colegio Los Leones de Quilpué, se estrenó con dos victorias y también solo sabe de victorias en el arranque de la defensa de su título.

Primero, en Talca, los dirigidos por el español José Ángel Samaniego dieron cuenta de Municipal Español de Talca por 54 a 86. Y en su debut como local, los felinos superaron a Básket UC por 66 a 49, con una gran presentación de su refuerzo extranjero Roquez Johnson, autor de 13 puntos y 12 rebotes, que le convirtieron en MVP del partido 450 de Ignacio Carrión en campeonatos organizados por LNB Chile.

Por último, en la zona sur, Las Ánimas no supo de victorias, cayendo como visita ante Básquet UdeC, y su ‘vecino’ Club Deportivo Valdivia (85-78); y luego, jugando como local ante ABA Ancud (82-88).

Los dirigidos por Carlos Zúñiga acumulan 5 derrotas en la fase regular de Liga UNO by Cecinas Llanquihue, y se mantienen en la décima posición de la tabla de posiciones gracias a sus 13 puntos de arrastre de la fase regular de Copa Chile.

La acción de la Liga UNO by Cecinas Llanquihue se reiniciará el miércoles 22 de enero, con 13 juegos que forman parte de la tercera semana de la fase regular, que se extenderá hasta el domingo 26 de enero.

La agenda contempla partidos claves en la zona sur, como los choques clásicos entre el Club Deportivo Valdivia y Básquet UdeC; Coolbet Español de Osorno y ABA Ancud (24 Enero); y ABA Ancud vs Club Deportivo Valdivia (26 Enero).

Además, en la zona centro, destacan los duelos entre CSD Colo Colo y Basket UC (24 Enero), y Municipal Puente Alto frente a Colegio Los Leones (25 Enero).

Los partidos de la Liga UNO by Cecinas Llanquihue son transmitidos por Canal CDO y Basquetpass.

Miércoles 22 de Enero

20:30 Colegio Los Leones vs C.S.D. Colo Colo (CDO)

Jueves 23 de Enero

20:00 Municipal Español de Talca vs Municipal Puente Alto

20:30 C.D. Las Ánimas vs Puerto Varas Basket

20:30 Basket UC vs Sportiva Italiana (CDO)

Viernes 24 de Enero

20:30 Club Deportivo Valdivia vs Basquet UdeC

20:30 C.S.D. Colo Colo vs Basket UC (CDO)

21:00 Coolbet Español de Osorno vs ABA Ancud

Sábado 25 de Enero

20:00 Sportiva Italiana vs Municipal Español de Talca

20:30 Municipal Puente Alto vs Colegio Los Leones (CDO)

21:00 Puerto Varas Basket vs Básquet UdeC

Domingo 26 de Enero

19:30 Coolbet Español de Osorno vs C.D. Las Ánimas

20:30 C.S.D. Colo Colo vs Colegio Los Leones

20:30 ABA Ancud vs Club Deportivo Valdivia