El griego Giannis Antetokounmpo, con un doble doble de 32 puntos y trece rebotes, llevó de la mano este sábado a los Milwaukee Bucks hacia un sufrido triunfo por 110-102 contra los Atlanta Hawks en la T-Mobile Arena de Las Vegas y envió a su equipo a la final de la Copa NBA.

En la primera semifinal de la NBA Cup, los Bucks necesitaron trabajar hasta el final para tumbar a unos Hawks en forma, que se rindieron a pesar de los 35 puntos y diez asistencias de Trae Young.

El equipo de Doc Rivers, que el año pasado había caído contra los Indiana Pacers a estas alturas del torneo, pudo contar además con 25 puntos, seis rebotes y siete asistencias de Damian Lillard.

Antetokounmpo rozó el triple doble, al agregar nueve asistencias a sus 32 puntos y trece rebotes, con diez de quince en tiros de campo. El griego logró además cuatro tapones en su gran partido.

Los Hawks, que habían eliminado a los New York Knicks en los cuartos de final, cayeron con honor frente a los Bucks.

El otro finalista, Oklahoma City Thunder

Por su parte, Oklahoma City Thunder pudo con los Houston Rockets en la T-Mobile Arena de Las Vegas, ganaron por 111-96 y volaron directo a la final de la NBA Cup, en la que se medirán con los Milwaukee Bucks.

Los Thunder derrumbaron el muro de los Rockets, una de las franquicias más agresivas defensivamente en la NBA, liderados por Shai Gilgeous-Alexander, protagonista con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y cinco robos.

Lo hicieron pocas horas después de que, en el mismo escenario, los Bucks ganaran por 110-102 a los Hawks impulsados por 32 puntos y catorce rebotes del griego Giannis Antetokounmpo.

Gilgeous-Alexander consiguió dejar su huella en el partido pese a la feroz defensa de Dillon Brooks, que intentó con todo limitar sus movimientos.

En los Thunder, que siguen sin poder contar con Chet Holmgren, lesionado, Luguentz Dort brilló con 19 puntos, nueve rebotes y cinco triples clave para que OKC pisara el acelerador en la segunda mitad.

Los Rockets dijeron adiós a la NBA Cup en una noche en la que no pasaron del 36.5 % de acierto en tiros de campo. Amen Thompson fue su máximo anotador con 19 puntos saliendo del banquillo.

Shai Gilgeous-Alexander and the West-leading @okcthunder storm into the #EmiratesNBACup Championship game! 🗓️ Tuesday, 8:30pm/et, ABC Isaiah Hartenstein: 21 PTS (9-12 FGM), 8 REB

Jalen Williams: 20 PTS, 5 REB, 5 AST

Lu Dort: 19 PTS, 5 3PM, 9 REB, 3 STL pic.twitter.com/FtRHDNFxwL — NBA (@NBA) December 15, 2024

🏆 THE CHAMPIONSHIP IS SET 🏆 One game to decide who wins the NBA Cup! The Bucks and Thunder will meet in the #EmiratesNBACup Championship on Tuesday (12/17) at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/YHlH5sNyQ3 — NBA (@NBA) December 15, 2024