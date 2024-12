El pívot serbio de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, se convirtió este jueves en el tercer jugador con más triples-dobles de la historia de la NBA superando al legendario Magic Johnson.

Jokic consiguió su triple-doble número 139 en la derrota de los Nuggets 126-114 contra los Cleveland Cavaliers.

El serbio brilló anotando 27 puntos, atrapó 20 rebotes y repartió 11 asistencias, siendo lo más destacado de su equipo en la derrota ante los CAVS.

Su compañero en los Nuggets Russell Westbrook lidera el ránking de triples-dobles de la historia de la NBA con 200, seguido de Oscar Robertson, que jugó entre 1960 y 1974, con 181.

Con esto, Nikola Jokic tiene 139, seguido por Magic Johnson con 138 y LeBron James es quinto con 118.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2iR8f4GxM6

— NBA (@NBA) December 6, 2024