Uno de los grandes movimientos que se planifican en el mercado de pases que se aproximan en la NBA involucran a dos estrellas, una del Miami Heat como lo es Jimmy Butler y el otro a LeBron James, figura rutilante de Los Angeles Lakers.

Y es que el primero, el alero-pivot de Heat tiene contrato hasta la temporada 2025-2026, pero tras él hay una serie de equipos que buscan sus servicios, entre ellos los Houston Rockets, Dallas Mavericks y los Golden State Warriors.

De hecho, según informaciones que emanan de ESPN Get Up de Estados Unidos, tanto Butler como LeBron están siendo sondeados por Golden State Warriors, para que puedan acompañar a Curry en la formación estelar junto a Draymond Green.

En el reporte aseguran que los de San Francisco quieren dar el golpe en la NBA, luego de un arranque de temporada mejor de los pensado en donde enlazan un registro de 14 victorias y 9 derrotas, siendo quintos en la Conferencia Oeste.

Cabe destacar que en el caso de LeBron, el máximo anotador en la historia de la NBA finaliza contrato en el cierre de la temporada 2025-2026, pero la baja productividad de los ‘Oro y Púrpura’, sería un fuerte impulso para comenzar a mirar a nuevas franquicias donde la más atractiva sería los Warriors.

Así también, es importante destacar que los Lakers son un elenco que necesitan revitalizar el equipo, por los que las ganancias que produciría con una ‘supuesta venta’ de James, sería vital para explorar nuevos talentos en el mundo de la NBA.

Jimmy Butler and LeBron James are two stars on the Warriors’ radar, per @windhorstespn 👀

Could you see either of them playing in Golden State? 🤔 pic.twitter.com/qrInvrqZiE

— Get Up (@GetUpESPN) December 11, 2024