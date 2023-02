Nota de Tarreo.com por Víctor Méndez

Hace un tiempo, te contamos acerca de un “jugador-emprendedor” español, quien se dedica a subir de nivel cuentas de videojuegos para ganarse la vida. Labor por la que gana hasta 3.000 euros al mes (2.5 millones de pesos chilenos).

Artículo publicado en Tarreo que llevó a que un jugador chileno nos contactara, asegurando que realiza la misma labor desde nuestro país, pero en Overwatch. Algo que este emprendedor gamer chileno indica que es distinto, “no solo porque es un juego ‘muerto’ quizás en latinoamérica, sino que además se demuestra que el nivel también está en Chile”.

Según nos contó este gamer que ha querido mantenerse en el anonimato, gana hasta 1.800 dólares mensuales (1.4 millones de pesos chilenos) gracias a subirle el rango a otras personas, como también la venta de cuentas, llevándolas más o menos a challenger (Top500) cada 3 días en cuentas nuevas.

“Ahora mismo hay 5 cuentas en TOP500 cocinadas por mí”

Trabajo que nos llamó la atención, por lo que quisimos conocer más acerca de él y lo contactamos de vuelta para hacerle varias preguntas que ha contado en exclusiva para Tarreo. Como dijimos, el jugador prefirió mantenerse en el completo anonimato por lo que no existe demasiada información que corrroborar además de enviarnos algunas capturas como pruebas, por lo que compartimos esta extensa entrevista con ustedes haciendo esa aclaración.

¿Tus clientes de qué país son preferentemente?

Sólo trabajo con clientes fuera de Sudamérica, la mayoría de ellos de Europa y Estados Unidos. En Latinoamérica normalmente se cobra poco y prefiero trabajar con dólares.

¿Cuánto cobras por subir de nivel una cuenta, y cuando cobras por vender una cuenta?

Depende de los requisitos del cliente, pero los pedidos varían desde 50 USD (40.000 pesos chilenos) hasta 500 USD (400 mil pesos chilenos). Y el precio de las cuentas varía de acuerdo al rango y skins, pero la media es de 80 USD (64 mil pesos chilenos) con rango Grandmaster.

¿Cúanto tiempo dedicas a las cuentas de cada cliente?

Intento no demorar más de 3 días por pedido o cuenta, aproximadamente unas 22 horas.

Si no estás leveleando cuentas ajenas, ¿tu tiempo lo ocupas en subir de nivel cuentas nuevas para después venderlas?

Claro, cuando tengo tiempo libre, compro una cuenta nueva, le subo el rango y en unos días ya está lista y cocinada.

¿Cómo nació este emprendimiento, de dónde surge tu interés?

En un momento dado, no le encontré finalidad alguna de mantener 4 cuentas para mí, así que simplemente me puse a investigar si existía un mercado para un juego que todavía estaba en pañales.

¿Fuiste jugador profesional?, ¿En qué competencias jugaste?

Lamentablemente el nicho de los jugadores TOP en Chile es tan pequeño que cualquier respuesta te entregaría un indicio de quién soy, pero te puedo asegurar que no jugué en la Overwatch League (Competencia Tier 1 de OW) Jajaja.

Al contactarnos nos dijiste que a diferencia del jugador español que vende cuentas de Fortnite, lo tuyo “es distinto, no solo porque (Overwatch) es un juego “muerto” quizás en Latinoamérica, sino que además se demuestra que el nivel también está en Chile”, ¿A qué te refieres con esta frase?

Complementando mejor esa frase, me pareció interesante compartir algo así con ustedes debido a que trabajar desde las sombras me ha permitido conocer a muchas personas de este rubro, incluyendo chilenos, argentinos y brasileños. Sin embargo, el sentir de ellos como el mío es el mismo, estamos enamorados de este juego, pero también es injusto para nosotros como región. Eliminaron todas las instancias donde valía la pena competir, quizás esto es una forma de huelga también.

“Todas mis partidas las compito contra jugadores de la OWL”

¿Qué pasaría si te descubrieran haciendo esto, a sabiendas que es ilegal? ¿Te pueden banear de futuras competencias?

Pues la verdad es que nada, a Blizzard le conviene que la gente siga consumiendo Overwatch, y a mi me conviene entregar el mejor servicio que el cliente pueda recibir. Existen muchas estafas en este mercado debido a que la gente recupera sus cuentas mediante el soporte. Si me descubren, estaría incumpliendo el ToS y sería baneado por Boosting / Account Sharing Pero si, me han baneado unas 6 veces (perdiendo trabajo listo), debido a que cometí algún error. Cuando creo las cuentas, nunca utilizo mis datos, siempre cambio mi IP / HWID y utilizo VPN. En palabras simples, es cómo que cambio la dirección de mi casa, y de vez en cuando el color y su forma.

Hay varios profesionales actuales que fueron castigados por Boosting y sólo tuvieron que cumplir cierta cantidad de partidos sin jugar (más una multa), al parecer no le importa mucho a Blizzard. Resumiendo, quizás solo te castiguen en sudamerica, ya que el sudamericano le molesta ver a otro surgir, es parte de la cultura eh.

¿Usas alguna plataforma en especial para vender u ofrecer tus servicios de leveo?

Utilizar sólo una página me restringe el alcance, existen foros, páginas y discords destinados a ello.

¿Cuál es la finalidad de compartir toda esta información?

Creo que a más de una persona le puede servir si está buscando formas de generar ingresos, porque créame que hay mercado de todos los juegos, incluso del que tu mamá está jugando en el celular en estos momentos. Recomendaría aprender lo básico de inglés (para lo demás existe el traductor), algo de diseño y motivación. Y hacerlo en el mercado extranjero, debido a que siempre habrá alguien que quiera pagar en dólares por lo que haces.

¿Cuál ha sido tu mejor hazaña en términos de rank en el juego?

Desde el inicio de la pandemia me puse a hacerlo más en serio, generando 900%+ mis ingresos. No podría especificar algo puntual, pero por dar un ejemplo ahora mismo hay 5 cuentas en el TOP500 cocinadas por mi. Quizás ahora mismo haya alguna dentro del top15, quién sabe Jajaja. Todas mis partidas las compito contra jugadores de la OWL, al principio causaba nervio pero ahora es más común.

¿Crees que alguien podría hacer lo que tú haces?

Para llegar a generar bastante, es necesario tener clientes recurrentes y una reputación intachable. Si bien hay muchos jugadores talentosos, esto también requiere seriedad, disciplina y discreción. Ahora cuento con un equipo de personas, así que eso ayuda bastante y a ellos igual, ya que también los ayudo a vender.

¿Sientes algún tipo de culpa por los jugadores que deben jugar en contra ti en rangos bajos?

Creo que depende de la forma que se mire, imagina estar jugando una pichanga y de pronto te toca jugar contra Arturo Vidal, la verdad es que aprovecharía el momento para aprender de la experiencia. Pero si, parte de la discreción es intentar ganar la partida lo más rápido posible sin utilizar las herramientas de chat. Pero normalmente me escriben algún texto cuando los enemigos se frustran un poco, pero son solo negocios, nada personal.