Cada vez queda menos para el lanzamiento del nuevo PlayStation VR2, la segunda generación de realidad virtual de Sony.

Se trata de un accesorio que incluye varias novedades en relación a la primera versión y que tendrá dos modos de visualización: Modo VR y Modo cinemático.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de PlayStation VR2 y su precio de venta?

PlayStation VR2 estará disponible a nivel mundial el 22 de febrero del 2023 y el precio variará dependiendo la región. No obstante, se espera que bordee los 550 dólares, aunque esto no se ha oficializado aún.

La disponibilidad en cada país o región está sujeta a las normas locales de importación.

¿Qué incluye la caja del PS VR2?

La caja del PS VR2 tiene dos alternativas; la original incluye un casco de PS VR2, un control PS VR2 Sense, auriculares estéreo con almohadillas adicionales y un cable USB.

Luego está el paquete de PS VR2 Horizon Call of the Mountain que incluye exactamente lo mismo que el paquete original pero además un código de cupón de PlayStation Store para Horizon Call of the Mountain.

¿El dispositivo será compatible con PS4?

No. El PS VR2 está diseñado para PS5 y no es compatible con las consolas anteriores.

¿Cuáles son los distintos modos de visualización del mando?

Modo VR: Puedes disfrutar del contenido de los juegos de VR en una vista de 360 grados en un entorno virtual.

Modo cinemático: Puedes ver el sistema y la interfaz de usuario de PS5 y todo el contenido multimedia y de juegos que no sea VR, como las aplicaciones de streaming, en el modo cinemático.

¿Cuál es el espacio de juego mínimo que necesito para utilizar PS VR2?

Hay tres estilos de juego disponibles. Cada uno requiere de espacios diferentes.

Room Scale (permite más movimiento): Se necesita un área de juego mínima de 2 m × 2 m en la habitación.

Sentado/ De pie: Requiere un área de juego mínima de 1m × 1m. Hay que asegurarse de disponer espacio suficiente para mover los brazos libremente.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre VR y VR2?

Si bien ambos cuentan con un visor OLED, el cambio está en la resolución por ojo; mientras que el primer dispositivo te entrega 960 x 1080, el VR2 dobla la apuesta y sube a 2000 x 2040 por ojo. Esto, complementado con el campo de visión que sube de 100° a 110°. Además incorpora cuatro cámaras integradas para el seguimiento del casco y el control. Tendrá Cámara IR para seguimiento ocular por ojo. Y para complementar la experiencia contará con vibración en el casco.