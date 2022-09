Luego de varios rumores sobre su realización, finalmente se confirmó una nueva versión del “State of Play” de Playstation, la consola de videojuegos creada por Sony.

Cabe recordar que el último de estos eventos se llevó a cabo en junio pasado, oportunidad en la que se anunció producciones como Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 o Final Fantasy XVI.

Después de 3 meses de espera, este martes 13 de septiembre será el “State of Play”, un evento de Playstation donde se anuncian las prontas novedades para la consola de videojuegos.

De acuerdo a lo informado por la misma cuenta oficial de la compañía en Latinoamérica, las novedades de Sony comenzarán a ser transmitidas a las 19:00 horas de Chile.

Al igual que otras ediciones de State of Play, PlayStation retransmitirá el evento a través de su canal oficial de YouTube y en su página de América Latina.

Cabe consignar que, según el insider Tom Henderson, los anuncios para consolas PS5, PS4 y PS VR2, no incluirán títulos relativos a God of War o Spider-Man 2.

Lo anterior, ya que “este State of Play está principalmente centrado por socios japoneses de PlayStation”.

This State of Play is primarily focused on PlayStation's Japanese partners. So I wouldn't expect the likes of God of War, Spider-Man 2, and Wolverine here. Those will come at a later date *cue the showcase rumors again*

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 12, 2022