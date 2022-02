La empresa creadora de videojuegos Rockstar Games anunció que tras el lanzamiento de GTA V en 2013, la sexta entrega de la saga se encuentra en pleno desarrollo.

El anuncio llegó en una publicación de la compañía donde contaron las novedades que llegarán este 2022 para GTA Online y GTA V en su tercera generación de consolas.

Con esto, el 15 de marzo el juego estará disponible para PS5 y Xbox Series X/S. Además incluirán mejoras next-gen y la posibilidad de transferir el progreso tanto del modo campaña como de GTA Online.

Esto, con el fin de llevar “la exitosa experiencia de mundo abierto a los jugadores con el último hardware”, según informan en su comunicado.

Con esto, tanto Grand Theft Auto V como GTA Online podrán contar con resoluciones de hasta 4K y una tasa de fotogramas, de hasta 60 imágenes por segundo.

También se confirmó mejoras en texturas, además de una compatibilidad con opciones HDR y ray-tracing. De igual forma los juegos contarán con tiempos de carga más rápido, audio 3D y de las funcionalidades hápticas del mando DualSense de PS5.

Quienes ya tengan el juego en PS4 y Xbox One, podrán transferir el progreso tanto del modo campaña como de sus personajes de GTA Online a las versiones de nueva generación, hecho que no ocurrió en el salto de PS3 y Xbox 360 a PS4 y Xbox One.

Sin embargo, este proceso se realizará con una única migración disponible en el lanzamiento.

De todas formas, entre los anuncios para marzo, la compañía apuntó que “con la longevidad sin precedente de GTAV, sabemos que muchos de ustedes se preguntan por una nueva entrega de la serie Grand Theft Auto”.

Tras ello, aseguraron que “el desarrollo activo para la próxima entrada en la serie Grand Theft Auto está en marcha”.

“Esperamos poder compartir más información tan pronto como estemos listos”, apuntaron, para además agradecer el apoyo a los fieles seguidores de la saga.

Aunque no se dieron mayores detalles sobre la realización del proyecto, pidieron a los usuarios estar atentos a las noticias oficiales de la compañía para obtener nuevos detalles.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022