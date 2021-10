SNK presentó más detalles de "Isla" la integrante de The King of Fighters XV que es chilena y que le encanta comer los típicos alfajores "Chilenitos".

Durante la State of Play de Playstation realizado el pasado miércoles se anunció la beta abierta de The King of Fighters (KOF), el popular juego de peleas que comparte tribuna con Street Fighter. Fue también en este contexto que se lanzó oficialmente la ficha técnica de una de las nuevas incorporaciones al juego: Isla, la peleadora chilena.

Hace casi un mes atrás SNK presentó a una de las personajes que llegaran a la parrilla de luchadores en la próxima entrega numerada y que cuyo nombre es “Isla”.

En un primer vistazo no se había informado la historia de trasfondo ni la nacionalidad o gustos de la personaje como suele hacer la desarrolladora.

Sin embargo, ya hay nuevos detalles de Isla que nos ayudará a poder entender un poco mejor a la nueva integrante de KOF XV.

En la web oficial señalaron que Isla es una “artista gráfica extremadamente enérgica que reside en América del Sur”.

“Aunque vive una vida de soledad, ha desarrollado una relación profunda de confianza con los brazos fantasmas de ‘Amanda’. Sin embargo, cuando se trata de peleas, Isla no es una broma, ya que utiliza al espectro y sus aerosoles para confundir a quien se interponga en su camino”, informó SNK.

“Ella tiene una personalidad brillante y alegre”, agregó la desarrolladora.

“Su comida favorita son los ‘Chilenitos"”

Pero lo más significativo de esta personaje es que tiene un particular gusto y aprecio por un dulce típico de nuestro país: Los Chilenitos.

Este dulce hecho a base de harina y manjar se puede encontrar cubiertos por azúcar flor, chocolate o merengue y son comunes de ver en las tiendas dedicadas al rubro de los dulces.

Según la ficha técnica revelada por la propia desarrolladora, a Isla le encantan estos dulces tan típicos de nuestro país.

Por otro lado SNK también destacó que KOF XV estará disponible para probar una beta abierta exclusiva para Playstation 4 y 5 desde el 19 hasta el 22 de noviembre.

En dicha fase de pruebas estarán disponibles ocho personajes: Dolores, Shun’ei, Orochi Yashiro, Shermie, Chris, Kyo Kusanagi, Iori Yagami y Chizuru Kagura.

El juego estará disponible oficialmente el próximo 17 de febrero del año entrante para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y para PC en Steam.