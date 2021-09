Terribles noticias llegaron para los fanáticos del fútbol que disfrutan de jugar en uno de los simuladores más importantes del mundo, FIFA. Y es que se anunció que la Selección Chilena no estará presente en la próxima entrega de EA Games.

No solo fue Chile quien tuvo que omitir su presentación en el videojuego, a ellos se les unieron otras 17 selecciones que no aparecerán en FIFA 22. Por otro lado, a nivel sudamericano solo estarán presentes Argentina y Brasil, aunque con “jugadores falsos”.

“17 equipos nacionales han sido eliminados en FIFA 22. No quedan países africanos. Sólo Argentina y Brasil (jugadores falsos) de América del Sur. Ucrania es el único nuevo que se añade”, informó FifaCMTips, una web que se centra en informar sobre los cambios del juego.

❌ 17 National Teams have been removed in #FIFA22

➡️ No African countries left

➡️ Only Argentina & Brazil (fake players) from South America

✅ Ukraine is the only new one that is added! pic.twitter.com/53nFmKmm1X

