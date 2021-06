Minecraft anunció la llegada de Sonic al juego para celebrar los 30 años del debut del popular erizo azul.

Tal como se puede ver en el tráiler de presentación, este DLC permitirá a los usuarios recorrer algunos de los escenarios más famosos del personaje ícono de Sega.

Como te estarás imaginando, podrás correr a toda velocidad para así enfrentarte a diferentes enemigos además de ir recogiendo los clásicos anillos, los que en esta ocasión serán un tanto diferentes eso sí.

De esta manera, irás desbloqueando nuevos personajes, zonas y “un desafiante modo Eggman”. La actualización cuenta con skins de personajes como Shadow the Hedgehog, Mighty the Armadillo o Ray the Squirrell.

Recordemos que hace algunas semanas Sega reveló que un nuevo título de la franquicia verá la luz en 2022, entrega del que sólo se mostró un breve teaser.

En el adelanto podemos ver al famoso erizo corriendo a toda velocidad por un bosque, dejando su característica estela. Por ahora sólo sabemos que el juego estará disponible para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.