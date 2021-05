El próximo 12 de junio, y hasta el 15 del mismo mes, se realizará la E3 (Electronic Entertainment Expo), el evento de videojuegos más importante del mundo.

En esta ocasión, y debido a la pandemia, la esperada feria será en formato digital y de manera gratuita.

Como cada año, la E3 concita gran atención y expectación entre la comunidad gamer, ya que suele ser el escenario de los más importantes anuncios en la industria.

Cuando sólo restan algunas semanas para su inicio, bien vale preguntarse… ¿qué podemos esperar en esta versión de la E3 2021? A continuación repasaremos algunos de los títulos que podríamos ver en el evento.

Microsoft confirmó que será parte de la E3, lo que en esta ocasión ha generado bastante interés, considerando que Bethesda fue adquirido recientemente por la compañía.

Una de las posibilidades es tener novedades respecto a Starfield, como fecha de lanzamiento o algún gameplay. Eso sí, es poco probable que vea la luz en este 2021, aunque aún eso está por verse.

Por su parte, Obsidian Entertainment, otra de las adquisiciones de Microsoft, podría presentarnos algún adelanto de Avowed, un RPG de acción derivado de la franquicia Pillars of Eternity, la cual debutó en 2015.

Halo Infinite es uno de los principales atractivos que podríamos ver en la E3, juego anunciado en 2018 y cuyo estreno se retrasó para este 2021 por la pandemia. Aunque ya hemos visto adelantos, no sería descabellado tener un tráiler de lanzamiento así como también la fecha de estreno definitiva.

Los rumores apuntan, a su vez, a que el estudio podría estar trabajando en Fallout: New Vegas 2. Por ahora no hay nada claro, pero la posibilidad está.

Perfect Dark, un clásico lanzado originalmente en 2000 para la Nintendo 64, tendrá una versión para la Xbox Series X/S, por lo que sería interesante tener novedades al respecto.

Luego del gran recibimiento que tuvo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, era cosa de tiempo para que Nintendo comenzara a trabajar en una secuela. Y aunque por el momento no conocemos mayores detalles de esta segunda entrega, es factible que tengamos novedades al respecto de Breath of the Wild 2.

Metroid Prime 4 fue uno de los primeros títulos anunciados para Nintendo Switch. Pese a esto, poco y nada se ha adelantado de esta esperada entrega, el cual ha hecho noticia principalmente por los problemas que ha tenido en su desarrollo.

Recordemos que en enero de 2019 Nintendo anunció que decidió reiniciar el desarrollo del juego, quedando en manos de Retro Studios, creador de la trilogía original. Sin duda sería un gran atractivo si finalmente podemos tener un acercamiento al juego.

Los rumores de una nueva Nintendo Switch Pro se han disparado en el último tiempo. De hecho, se ha especulado con que esta nueva versón de la consola podría admitir un chip 4K, ofreciendo una mayor resolución que la versión estándar.

Game Freak, en tanto, lanzará nuevas versiones de Pokémon Diamante y Pokémon Perla, llamados Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente, respectivamente, los cuales verían la luz a fines de este año, por lo que podríamos tener algún adelanto sobre estas entregas. A su vez, Leyendas Pokémon: Arceus será una precuela de estos juegos, el cual será estrenado a inicios de 2022, razón por la cual también podría ser mostrado en el evento.

Splatoon 3 y Bayonetta 3 son otros títulos que podríamos ver en la E3. Mientras el primero saldrá a la luz en 2022, del segundo no hemos tenido mayores novedades.

Es más, en enero pasado, Hideki Kamiya, máximo responsable de Platinum Games, señaló que los fans “quizás deberían olvidarse de Bayonetta 3” por un tiempo, agregando que cuando finalmente se presente algo, se convertirá en una sorpresa mayor. ¿Será una jugada de marketing? Esperamos resolver la duda en junio.

La empresa matriz de Rockstar Games, Take-Two, será parte de la E3 2021, por lo que muchos sueñan con tener novedades respecto a una sexta entrega de Grand Theft Auto. Considerando que han pasado ocho años desde el estreno del último GTA, podría ser una opción, aunque por el momento no se ha mencionado nada al respecto.