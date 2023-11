Ya fuera por sus consejos de programación y productividad, o por su evidente belleza, Julia Kirsina, más conocida como Coding Unicorn logró convertirse en un referente en el mundo informático. Desde su cuenta de Instagram entregaba sugerencias y opiniones sobre desarrollo de software, al tiempo que anunciaba su participación en conferencias del rubro.

El único problema: que Julia Kirsina no existe.

O tal vez sí. Al menos, la chica que aparece en las imágenes. Sin embargo una investigación del medio especializado 404Media, recabó suficiente evidencia para declarar que sus 115.000 seguidores en realidad interactúan con un hombre que asumió su identidad.

Y no de forma inocente. Eduards Sizovs es un desarrollador devenido en empresario, que desde 2015 organiza las conferencias de programación DevTernity, la cual recluta panelistas y luego vende entradas para los asistentes.

Pero como el negocio estaba algo esquivo, Sizovs pareció decidir que era necesario darle un empujón creando una “influencer” que pudiera concitar la atención del público. Así habría nacido Coding Unicorn.

La treta quizá seguiría desapercibida si Sizovs no hubiera cometido un grave error. Para la siguiente edición de DevTernity a realizarse el 7 y 8 de diciembre, el programador había anunciado la presencia de 3 desarrolladoras -Kirsina entre ellas- destacando la vocación de igualdad de género de la instancia.

Sin embargo, el también programador y escritor, Gerely Orosz, indagó un poco sobre dos de las expositoras, Anna Boyle y Natalie Stadler, de la firma de criptomonedas Coinbase, descubriendo que ninguna de las existía.

“Ninguna persona con esos nombres trabajó allí, lo verifiqué. Y según el sitio web, supuestamente Boyle también “habló” en la conferencia de 2022. Esto es increíble”, publicó Orosz en X/Twitter.

