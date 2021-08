La clásica herramienta para dibujar montañas, casas, sol y un arbolito cambió su diseño a un Paint más “elegante” ,si se prefiere, para su próxima versión en el nuevo sistema operativo de Windows 11.

Microsoft ha mostrado cómo será el nuevo diseño que adoptará su aplicación de creación gráfica, nativa de Windows, con la llegada de su nuevo sistema operativo Windows 11, con la que renueva su aspecto e introduce un modo oscuro.

Así lo ha mostrado el jefe de Producto de Microsoft, Panos Panay, a través de su cuenta personal de Twitter, donde ha publicado un vídeo para mostrar las novedades de Paint en Windows 11 antes del lanzamiento del sistema, que se espera que tendrá lugar en otoño.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021